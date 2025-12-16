Screamer z bogatą edycją kolekcjonerską. Poznaliśmy zawartość i cenę

Milestone idzie na grubo z wyścigowym Screamerem. Po klimatycznej zapowiedzi na The Game Awards 2025, włoskie studio zaprezentowało edycję kolekcjonerską gry.

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Screamer powraca. Nie będzie to remake, ale też będzie to całkowicie nowa gra. Studio Milestone postanowiło odświeżyć markę na niespotykaną dotąd skalę, uderzając w azjatycko-futurystyczne tony w taki sposób, aby jednocześnie nawiązać do pierwowzoru i wyznaczyć nowy kierunek dla tej kultowej serii z lat 90. Zwiastun fabularny i kolekcjonerka Screamera Podczas gali The Game Awards 2025, Screamer niespodziewanie pojawił się na wielkich telebimach i jest to o tyle zaskakujące, ze produkcje Milestone’u raczej nie miały aż tak hucznych promocji. Zwiastun przedstawił zarys fabuły, która będzie przedstawiona w formie anime. Co więcej, w obsadzie znaleźli się naprawdę świetni aktorzy głosowi tacy jak ALeksa Le oraz Troy Baker. Zaprezentowany zwiastun podkreśla intensywną atmosferę gry i zapowiada doświadczenie, które ma na nowo zdefiniować oczekiwania wobec zręcznościowych gier wyścigowych. Materiał z polskimi napisami możecie zobaczyć na końcu newsa.

Mimo wszystko nakreślmy: nowa odsłona Screamera przeniesie graczy do świata nielegalnych wyścigów ulicznych. O zwycięstwo rywalizuje pięć drużyn, z których każda działa bez żadnych ograniczeń i kierowana jest przez charyzmatycznego lidera wspieranego przez dwóch członków zespołu. Każda ekipa wnosi na tor własne motywacje, historie i skrywane sekrety. W trakcie kampanii fabularnej gracze będą mogli poznać wszystkie wątki z różnych perspektyw, wcielając się w poszczególnych bohaterów. Akcja gry rozgrywa się w futurystycznym świecie, a sama opowieść zostanie rozwinięta za pomocą ponad 30 minut przerywników filmowych anime, przygotowanych na wysokim poziomie przez Polygon Pictures, czyli przez jedno z najstarszych i najbardziej cenionych japońskich studiów animacji. Poza silnym naciskiem na narrację, Screamer zaoferuje również innowacyjną mechanikę rozgrywki. Mowa tu o systemie sterowania Twin Stick oraz płynne połączenie wyścigów z dynamiczną walką. Kluczowym elementem gameplay’u będzie system Echo, który łączy fabułę z mechaniką gry, umożliwiając generowanie i wykorzystywanie dwóch zasobów odpowiadających za atak i obronę: Sync oraz Entropia

Przy okazji grubszej prezentacji Screamera, poznaliśmy także całkiem bogatą zawartość edycji kolekcjonerskiej gry. Jej cena to 799,99 złotych katalogowo i prezentuje się ona następująco: Tematyczne opakowanie

Pełna wersja gry na fizycznym nośniku (Edycja Kolekcjonerska PC Steam zawiera wyłącznie klucz aktywacji cyfrowej)

Figurka Hiroshi (10 cm)

Figurka pojazdu Hiroshiego - Shadow Alfa (30 cm)

Steelbook

5 Pakietów personalizacji zespołu

Fizyczne wydanie komiksu ,”LOSS”- komiks Screamer, zawierający wątki fabularne postaci

Pluszowy brelok Fermiego

6 kolekcjonerskich naklejek

6 kolekcjonerskich kart Screamer jest już w przedsprzedaży. Gra zadebiutuje 26 marca 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi czego można spodziewać się po Screamerze, odsyłam was do naszych wrażeń z ogrywania produkcji podczas tegorocznego Gamescomu.