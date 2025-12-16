Najbardziej tajemniczy film science fiction w pierwszym zwiastunie. Steven Spielberg zrobił kolejny hit?

Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami, jeśli ktoś by ci to pokazał i udowodnił, czy by cię to przeraziło? Tego lata prawda będzie należeć do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… Dnia Ujawnienia – ujawnia pierwszy opis fabuły filmu.

W ubiegłym tygodniu do sieci trafił pierwszy plakat tajemniczego, niezatytułowanego jeszcze filmu science fiction od Stevena Spielberga. Universal Pictures nie kazał dłużej czekać widzom i już teraz opublikował pierwszy zwiastun Disclosure Day, który zapowiada klasyczne podejście do gatunku, oparte na motywie pierwszego kontaktu z obcą cywilizacją. Chociaż historia nadal owiana jest tajemnicą, to poniższy materiał sugeruje opowieść na styku nauki i polityki, w której odkrycie obecności obcych istot wywołuje globalną reakcję i stawia bohaterów przed pytaniami znacznie wykraczającymi poza sam fenomen UFO.

W głównych rolach zobaczymy Emily Blunt oraz Josha O’Connora, których bohaterowie jako jedni z pierwszych nawiązują kontakt z obcymi. W pozostałych rolach wystąpili: Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes.

Scenariusz powstał we współpracy z David Koeppem, czyli jednym z najczęstszych współpracowników Spielberga. To właśnie ten duet odpowiadał za takie tytuły jak Jurassic Park czy Wojna światów. W przypadku Disclosure Day reżyser zdaje się wracać do tematyki, która od dekad jest jednym z jego znaków rozpoznawczych, czyli fascynacji kosmosem i pytaniem o miejsce człowieka we wszechświecie.

Nowy film będzie 37 pełnometrażowym projektem reżyserskim Spielberga i jednocześnie symbolicznym domknięciem klamry jego kariery, gdyż jego debiut z lat 60. również należał do nurtu science fiction. Na przestrzeni lat twórca wielokrotnie udowadniał, że potrafi łączyć spektakl z refleksją, czego dowodem są zarówno Bliskie spotkania trzeciego stopnia, jak i E.T. czy Raport mniejszości.

Za produkcję odpowiada Amblin Entertainment, a dystrybucją zajmuje się Universal Pictures. Premiera kinowa została zaplanowana na 12 czerwca przyszłego roku.