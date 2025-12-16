Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra jeszcze nie wyszła, a już otrzyma swoją ekranizację. Za produkcję science fiction odpowiada Netflix

Radosław Krajewski
2025/12/16 09:50
0
0

Potencjał na filmowe widowisko jak najbardziej jest.

Netflix sięga po kolejną grową markę i tym razem robi to jeszcze przed premierą samej produkcji. Platforma rozwija pełnometrażową adaptację Kingmakers, czyli widowiskowego połączenia fantasy i science fiction, gdzie akcja została osadzona w realiach średniowiecznej Wielkiej Brytanii.

Kingmakers

Kingmakers – Netflix pracuje nad filmową adaptacją

Projekt powstaje we współpracy z 21 Laps oraz Story Kitchen, które wspólnie przygotowały filmową koncepcję i pomogły Netfliksowi zabezpieczyć prawa do adaptacji jeszcze zanim trafiły one szerzej na rynek. Scenariusz napisze Christopher MacBride, twórca znany z umiejętnego łączenia gatunków i budowania napięcia.

Szczegóły fabuły filmu nie są jeszcze ujawnione, jednak punkt wyjścia ma być zgodny z założeniami gry. Kingmakers przenosi graczy w sam środek średniowiecznych konfliktów zbrojnych, gdzie dzięki podróżom w czasie można używać nowoczesnego uzbrojenia, wpływać na przebieg bitew i zmieniać bieg historii. Kluczowym elementem są tu ogromne starcia rozgrywane w czasie rzeczywistym, co otwiera drogę do spektakularnej filmowej interpretacji.

GramTV przedstawia:

Za produkcję odpowiadać będą Shawn Levy i Dan Levine z 21 Laps oraz Dmitri M Johnson, Michael Lawrence Goldberg i Timothy L. Stevenson ze Story Kitchen. Projekt nadzorują także przedstawiciele obu firm, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się reprezentanci wydawcy gry tinyBuild.

Sam MacBride ma na koncie zarówno autorskie filmy, jak i wysokobudżetowe projekty studyjne. Pracował przy thrillerach i widowiskach akcji, a ostatnio rozwija kolejne projekty dla dużych wytwórni i platform streamingowych, takie jak Inwersja oraz The Conspiracy.

Dla Netfliksa to kolejny krok w rozbudowie portfolio adaptacji opartych na grach wideo, a także wzmocnienie relacji z 21 Laps, które współtworzy między innymi Stranger Things i pracuje nad kinowym widowiskiem Star Wars: Starfighter. Z kolei Story Kitchen równolegle rozwija ekranizacje takich marek jak Tomb Raider, Life is Strange czy Just Cause, konsekwentnie umacniając swoją pozycję w świecie adaptacji gier.

Źródło:https://screenrant.com/kingmakers-movie-netflix-shawn-levy-adaptation/

Tagi:

Popkultura
film
Netflix
science fiction
fantasy
streaming
ekranizacja
sci-fi
Kingmakers
Christopher MacBride
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112