Ta gra jeszcze nie wyszła, a już otrzyma swoją ekranizację. Za produkcję science fiction odpowiada Netflix

Potencjał na filmowe widowisko jak najbardziej jest.

Netflix sięga po kolejną grową markę i tym razem robi to jeszcze przed premierą samej produkcji. Platforma rozwija pełnometrażową adaptację Kingmakers, czyli widowiskowego połączenia fantasy i science fiction, gdzie akcja została osadzona w realiach średniowiecznej Wielkiej Brytanii. Kingmakers – Netflix pracuje nad filmową adaptacją Projekt powstaje we współpracy z 21 Laps oraz Story Kitchen, które wspólnie przygotowały filmową koncepcję i pomogły Netfliksowi zabezpieczyć prawa do adaptacji jeszcze zanim trafiły one szerzej na rynek. Scenariusz napisze Christopher MacBride, twórca znany z umiejętnego łączenia gatunków i budowania napięcia.

Szczegóły fabuły filmu nie są jeszcze ujawnione, jednak punkt wyjścia ma być zgodny z założeniami gry. Kingmakers przenosi graczy w sam środek średniowiecznych konfliktów zbrojnych, gdzie dzięki podróżom w czasie można używać nowoczesnego uzbrojenia, wpływać na przebieg bitew i zmieniać bieg historii. Kluczowym elementem są tu ogromne starcia rozgrywane w czasie rzeczywistym, co otwiera drogę do spektakularnej filmowej interpretacji.

Za produkcję odpowiadać będą Shawn Levy i Dan Levine z 21 Laps oraz Dmitri M Johnson, Michael Lawrence Goldberg i Timothy L. Stevenson ze Story Kitchen. Projekt nadzorują także przedstawiciele obu firm, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się reprezentanci wydawcy gry tinyBuild. Sam MacBride ma na koncie zarówno autorskie filmy, jak i wysokobudżetowe projekty studyjne. Pracował przy thrillerach i widowiskach akcji, a ostatnio rozwija kolejne projekty dla dużych wytwórni i platform streamingowych, takie jak Inwersja oraz The Conspiracy. Dla Netfliksa to kolejny krok w rozbudowie portfolio adaptacji opartych na grach wideo, a także wzmocnienie relacji z 21 Laps, które współtworzy między innymi Stranger Things i pracuje nad kinowym widowiskiem Star Wars: Starfighter. Z kolei Story Kitchen równolegle rozwija ekranizacje takich marek jak Tomb Raider, Life is Strange czy Just Cause, konsekwentnie umacniając swoją pozycję w świecie adaptacji gier.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.