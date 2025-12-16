Następca Mass Effecta ma jeden wyraźny problem. Gracze od początku zwrócili na to uwagę

BioWare już może zyskać dodatkowe punkty, jeżeli w Mass Effect 5 dopracują ten element.

Podczas The Game Awards 2025 studio Archetype Entertainment zaprezentowało nowy zwiastun Exodus, trzecioosobowego action-RPG, które zyskało miano następcy serii Mass Effect. Produkcja mocno przypomina grę BioWare, ale ten jeden aspekt gry krytykowany jest przez graczy od pierwszych zapowiedzi tytułu. Chodzi o wygląd kosmitów, który pozostawia wiele do życzenia. Tym bardziej gdy obce formy życia porównamy z prawdziwymi klasykami gatunku growych science fiction, jak Mass Effect, Halo, czy StarCraft. Exodus – obce cywilizacji nie wygląda zbyt ciekawie na zwiastunach gry Seria Mass Effect nigdy nie potrzebował rewolucji, aby zachwycać graczy ciekawymi wizjami kosmitów. Siła marki od BioWare polegała w głównej mierze na dopracowanej wizji kosmicznych cywilizacji, w trudnych pytaniach o etykę oraz w świecie, który oferował widowiskową przygodę o ratowaniu całej galaktyki. Od Exodus oczekuje się podobnej głębi, jednak ostatni zwiastun pozostawił część graczy z poczuciem niedosytu. Zamiast tajemnicy dominowała bezpieczna estetyka wysokobudżetowej gry akcji.

Jednym z najczęściej komentowanych elementów były obce formy życia. W Exodus nie mamy do czynienia z klasycznymi kosmitami, lecz z Celestials, czyli dalekimi potomkami ludzkości, którzy w toku ewolucji niemal całkowicie porzucili swoje człowieczeństwo. To interesujący pomysł, lecz dotychczas zaprezentowane projekty są w większości humanoidalne i wizualnie bardzo bezpieczne. Trudno nie porównać ich do ikonicznych ras z Mass Effect, które od pierwszego spotkania jasno komunikowały swoją odmienność i kulturową głębię. Problemem może być nie tylko wygląd, ale też sposób wykorzystania tych istot w rozgrywce i narracji. Obecnie nic nie wskazuje na to, by gracze mieli dołączyć do drużyny przedstawicieli Celestials, a to właśnie interakcje z obcymi bohaterami były jednym z filarów doświadczenia i odkrywania Mass Effect.

GramTV przedstawia:

Exodus zadebiutuje na rynku zdominowanym przez marki, które doskonale radzą sobie z kreacją obcych cywilizacji, takie jak Halo, StarCraft czy Warhammer 40,000. Na tym tle każda zachowawczość w projektowaniu świata i obcych cywilizacji jest natychmiast widoczna i ciężko stanąć w jej obronie. Co ciekawe, dodatkowe materiały publikowane poza głównymi zwiastunami pokazują, że Exodus może mieć znacznie więcej do zaoferowania, niż sugerują efektowne, ale dość generyczne zwiastuny. Koncepcje przebudzonych zwierząt, tajemniczych frakcji i boskich bytów brzmią intrygująco i dają nadzieję na ambitniejszą opowieść. Przypomnijmy, że Exodus ma zadebiutować w 2027 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

