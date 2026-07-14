The Blood of Dawnwalker na Nintendo Switch 2? Rebel Wolves nie zamyka drzwi

Nic dziwnego. Wszak odpowiadają za nią ludzie, którzy w przeszłości dali nam Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Nintendo Switch 2 dostanie Dawnwalkera?

Mimo to The Blood of Dawnwalker stara się mieć swój własny pomysł na siebie. Z jednej strony mamy mechanikę upływającego czasu, która sprawia, że trzeba z rozmysłem wybierać zadania, które chcemy wykonać. Z drugiej kwestia postaci ludzkiej oraz wampirzej, które dają nam odmienne możliwości. No i sam system walki, który ma być nieco bardziej wymagający niż ten znany z Dzikiego Gonu. Tak czy inaczej, sama debiutancka produkcja Rebel Wolves, zgodnie z zapowiedziami, trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Czy tylko na nie? Na ten temat wypowiedział się dyrektor kreatywny studia, Mateusz Tomaszkiewicz.