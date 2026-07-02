The Blood of Dawnwalker na nowym gameplayu. Jest eksploracja, tropienie i walka z bossem

Do premiery The Blood of Dawnwalker pozostały już tylko 2 miesiące. Wydaje się więc, że w najbliższym czasie dostaniemy sporo materiałów z samej gry.

Szczególnie że nadchodząca wampirza produkcja została bohaterem cyklu IGN First. Dzięki temu dostaliśmy nowy gameplay. Nowy materiał z gry twórców Wiedźmina 8-minutowy materiał prezentuje nam typowy quest z The Blood of Dawnwalker. Nie jest to zatem najbardziej dynamiczny fragment rozgrywki. Zamiast tego możemy obejrzeć quest zatytułowany Deep Down, którego akcja dzieje się jeszcze przed tym, jak główny bohater, Coen, zyskał wampirze moce. W trakcie zadania poszukujemy zaginionego Lazara, który może znajdować się w podziemnych ruinach. I faktycznie ostatecznie odnajdujemy zgubę, ale nie tylko. Pod sam koniec materiału protagoniście przyjdzie zmierzyć się z przerażającym bossem znanym jako The Forgotten Guardian.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, i na co zwracają uwagę oglądający, to nietypowy dobór materiału. Nie da się bowiem ukryć, że w trakcie wspomnianych 8 minut niewiele się tak naprawdę dzieje. Zamiast tego Coen przygląda się różnym wskazówkom i znakom za pomocą czegoś, co w Wiedźminie 3: Dziki Gon nazwalibyśmy wiedźmińskim zmysłem. O ile podczas samodzielnej zabawy takie zwolnienie akcji jest jak najbardziej pożądane, tak w przypadku wideo mającego stanowić reprezentacyjny fragment całości wydaje się to nie sprawdzać najlepiej. Szczególnie że wspomniana końcowa walka z bossem zostaje przerwana, gdyż… materiał się kończy.

GramTV przedstawia:

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej już teraz możecie sprawdzić, czy gra Rebel Wolves w ogóle odpali na waszym komputerze. Warto na koniec wspomnieć, że debiutancki tytuł Rebel Wolves to dopiero początek, bo twórcy już teraz planują stworzenie całej sagi.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

