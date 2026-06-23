Nowe wymagania sprzętowe The Blood of Dawnwalker. Wystarczy nawet GTX 1060

Co jednak istotne, w trakcie tych 2 miesięcy wymagania zostały zmienione. Na korzyść graczy.
Dwa miesiące temu twórcy The Blood of Dawnwalker podzielili się z nami wymaganiami sprzętowymi swojej gry. Teraz zaś… zrobili to ponownie.
Dwa miesiące temu twórcy The Blood of Dawnwalker podzielili się z nami wymaganiami sprzętowymi swojej gry. Teraz zaś… zrobili to ponownie.
Co jednak istotne, w trakcie tych 2 miesięcy wymagania zostały zmienione. Na korzyść graczy.
W prowadzonych przez Rebel Wolves mediach społecznościowych pojawiły się nowe specyfikacje o charakterze rekomendowanym oraz minimalnym. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że mimo wcześniejszych ogłoszeń The Blood of Dawnwalker powinno zadziałać również na nieco starszym sprzęcie. Okazuje się, że nawet mające już około dekady karty graficzne powinny poradzić sobie z produkcją twórców Wiedźmina 3. NVIDIA GTX 1060 i Radeon RX 580 brzmią wszak zdecydowanie lepiej dla kieszeni niż NVIDIA RTX 3050/GTX 1070 czy też AMD RX Vega-56. Z kolei NVIDIA RTX 4060 czy Radeon RX 7600 XT wystarczą do spełnienia rekomendowanych wymagań, podczas gdy wcześniej trzeba było mieć np. NVIDIA RTX 5060 lub Radeon RX 6800-XT.
Co zaś się tyczy procesora, to i tutaj wygląda to lepiej dla osób z nieco mniej napakowanymi maszynami. Zamiast zapowiadanych wcześniej Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 3700X, do sprostania wymaganiom minimalnym wystarczą Intel Core i5-11400F lub AMD Ryzen 7 2700X. Jeżeli natomiast posiadacie Intel Core i7-11700K lub AMD Ryzen 7 5700X to gratulacje – mieścicie się w rekomendowanych wymaganiach sprzętowych. Wcześniej by tak nie było, bo w kwietniu Rebel Wolves pisało w tym kontekście o Intel Core i5-13600 lub AMD Ryzen 9 7900X, czyli także CPU z wyższej półki cenowej niż ma to miejsce obecnie.
Wymagania Minimalne
Wymagania Rekomendowane:
Warto zauważyć, że przy okazji kwietniowych wymagań deweloperzy jasno wskazywali, jaką konkretnie rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę możemy osiągnąć przy konkretnym zestawieniu. Teraz jednak tego brakuje. Cóż, trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy, by przekonać się samemu. The Blood of Dawnwalker ukaże się wszak 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!