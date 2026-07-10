The Blood of Dawnwalker z ogromnym zainteresowaniem. Imponujący wynik gry twórców Wiedźmina

Premiera The Blood of Dawnwalker zbliża się wielkimi krokami. Dzielą nas od niej już tylko 2 miesiące.
Czy jednak polska gra odniesie sukces? Cóż, na razie wygląda na to, że czeka na nią sporo osób.
The Blood of Dawnwalker budzi zainteresowanie graczy
Polskie studio Rebel Wolves, dla którego The Blood of Dawnwalker będzie debiutanckim projektem, potwierdziło istotny fakt. Okazuje się bowiem, że wampirzy RPG już teraz został dodany do listy życzeń graczy ponad 2 miliony razy. Oczywiście nie oznacza to, że każdy, kto ma tytuł na wishliście, kupi go w dniu premiery, nadal jednak sama liczba robi wrażenie. Szczególnie, że niespełna miesiąc temu mowa było o liczbie 1,5 miliona. Cztery tygodnie wystarczyły zatem, by rezultat ten udało się poprawić o około 33 procent. A prawdopodobnie nie jest to jeszcze ostatnie słowo rodzimej produkcji.
Radości nie krył szef Rebel Wolves, a także reżyser Wiedźmina 3: Dziki Gon, Konrad Tomaszkiewicz:
Ależ niesamowity tydzień! Jestem ogromnie poruszony zaufaniem i wsparciem, jakie otrzymaliśmy od naszej społeczności. Dziękuję za ponad 2 miliony wishlist!
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