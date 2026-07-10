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The Blood of Dawnwalker z ogromnym zainteresowaniem. Imponujący wynik gry twórców Wiedźmina

Maciej Petryszyn
2026/07/10 18:50
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Premiera The Blood of Dawnwalker zbliża się wielkimi krokami. Dzielą nas od niej już tylko 2 miesiące.

Czy jednak polska gra odniesie sukces? Cóż, na razie wygląda na to, że czeka na nią sporo osób.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker budzi zainteresowanie graczy

Polskie studio Rebel Wolves, dla którego The Blood of Dawnwalker będzie debiutanckim projektem, potwierdziło istotny fakt. Okazuje się bowiem, że wampirzy RPG już teraz został dodany do listy życzeń graczy ponad 2 miliony razy. Oczywiście nie oznacza to, że każdy, kto ma tytuł na wishliście, kupi go w dniu premiery, nadal jednak sama liczba robi wrażenie. Szczególnie, że niespełna miesiąc temu mowa było o liczbie 1,5 miliona. Cztery tygodnie wystarczyły zatem, by rezultat ten udało się poprawić o około 33 procent. A prawdopodobnie nie jest to jeszcze ostatnie słowo rodzimej produkcji.

Radości nie krył szef Rebel Wolves, a także reżyser Wiedźmina 3: Dziki Gon, Konrad Tomaszkiewicz:

Ależ niesamowity tydzień! Jestem ogromnie poruszony zaufaniem i wsparciem, jakie otrzymaliśmy od naszej społeczności. Dziękuję za ponad 2 miliony wishlist!

GramTV przedstawia:

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej już teraz możecie sprawdzić, czy gra Rebel Wolves w ogóle odpali na waszym komputerze. Warto na koniec wspomnieć, że debiutancki tytuł Rebel Wolves to dopiero początek, bo twórcy już teraz planują stworzenie całej sagi, a nasze wybory mogą wpływać na rzeczy z kolejnych części. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się w to w ogóle gra, możecie przeczytać nasz tekst z wrażeniami z niedawnego zamkniętego pokazu dla mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
popularność
Rebel Wolves
gracze
The Blood of Dawnwalker
polska gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112