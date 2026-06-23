Uważaj, twoje wybory z The Blood of Dawnwalker wpłyną też na kolejne części sagi

Zapowiedziane na wrzesień tego roku The Blood of Dawnwalker będzie debiutem studia Rebel Wolves. Ale to ma być dopiero początek.

Twórcy już od pewnego czasu mówią otwarcie, iż na jednej grze prawdopodobnie się nie skończy. W planach jest cała saga.

Pamiętliwy jak Coen

Fabuła The Blood of Dawnwalker zabierze nas do XIV-wiecznej Europy Południowo-Wschodniej. Nasz protagonista, Coen, będzie wampirem, co oznacza, iż, jeżeli nie spotka go nic nieprzyjemnego, żyć będzie raczej dłużej niż krócej. To zaś otwiera drzwi prze tym, by po zakończeniu TBoD móc prezentować dalsze losy bohatera również w innych okresach czasowych. Taki właśnie plan mają deweloperzy z Rebel Wolves. Co więcej, szef studia, Konrad Tomaszkiewicz, ujawnił, że wybory dokonane w pierwszej grze będą miały wpływ na wydarzenia z gier przyszłych. Tym samym Coen to będzie nasz Coen – ze wszystkimi dokonanymi przez nas wyborami.