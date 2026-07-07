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Nowa wyprzedaż w Nintendo eShop ruszyła. Dziesiątki gier na Switcha kupimy dużo taniej

Mikołaj Berlik
2026/07/07 11:40
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Wiele tytułów w dużej promocji.

Nintendo rozpoczęło kolejną Poniedziałkową Wyprzedaż w cyfrowym sklepie eShop. W ramach oferty przeceniono dziesiątki gier na Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2, a część produkcji otrzymała obniżki sięgające nawet 90%.

Nintendo eShop
Nintendo eShop

Nintendo eShop – najlepsze promocje z Poniedziałkowej Wyprzedaży

Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty dostępne w ramach Poniedziałkowej Wyprzedaży w Nintendo eShop.

GramTV przedstawia:

Jak zwykle, promocje są dostępne przez ograniczony czas.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
wyprzedaż
promocje
Nintendo eShop
Nintendo Switch 2
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112