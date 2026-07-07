Nowa wyprzedaż w Nintendo eShop ruszyła. Dziesiątki gier na Switcha kupimy dużo taniej

Nintendo rozpoczęło kolejną Poniedziałkową Wyprzedaż w cyfrowym sklepie eShop. W ramach oferty przeceniono dziesiątki gier na Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2, a część produkcji otrzymała obniżki sięgające nawet 90%.
Nintendo eShop – najlepsze promocje z Poniedziałkowej Wyprzedaży
Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty dostępne w ramach Poniedziałkowej Wyprzedaży w Nintendo eShop.
- Portal: Companion Collection – 19,24 zł (-75%)
- INSIDE – 10,99 zł (-90%)
- LIMBO – 5,44 zł (-90%)
- Nobody Saves the World – 30,00 zł (-70%)
- Axiom Verge – 18,00 zł (-75%)
- Axiom Verge 2 – 36,00 zł (-50%)
- Figment 2: Creed Valley – 9,55 zł (-90%)
- Cattails: Wildwood Story – 11,90 zł (-86%)
- Cattails – 8,39 zł (-86%)
- Super Sami Roll – 10,00 zł (-80%)
- Werewolf: The Apocalypse Heart of the Forest – 11,99 zł (-80%)
- Call of Juarez: Gunslinger – 15,99 zł (-80%)
- Axiom Verge 1 & 2 Bundle – 50,40 zł (-65%)
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