Nowa wyprzedaż w Nintendo eShop ruszyła. Dziesiątki gier na Switcha kupimy dużo taniej

Wiele tytułów w dużej promocji.

Nintendo rozpoczęło kolejną Poniedziałkową Wyprzedaż w cyfrowym sklepie eShop. W ramach oferty przeceniono dziesiątki gier na Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2, a część produkcji otrzymała obniżki sięgające nawet 90%.

Nintendo eShop – najlepsze promocje z Poniedziałkowej Wyprzedaży

Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty dostępne w ramach Poniedziałkowej Wyprzedaży w Nintendo eShop.