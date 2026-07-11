Macie Game Boy Color? To możecie zagrać w Minecrafta

Minecraft może nie należy do gier stawiających na fotorealizm, ale i tak potrafi być wymagający. Chociażby z uwagi na ogrom generowanego świata.
Wydawać by się zatem mogło, że dla wiekowych sprzętów odpalenie legendarnej piaskownicy będzie niewykonalne. Tymczasem…
Game Boy Color z odpalonym Minecraftem
Jeżeli coś wydaje się niemożliwe, wystarczy znaleźć odpowiednio zdeterminowanego twórcę. On nam udowodni, że niemożliwe nie istnieje – tak jak w tym wypadku. Youtuber o nicku Game of Tobi opublikował bowiem film, w którym zaprezentował grę Minecraft, ale odpaloną nie na komputerze. Nie na konsoli obecnej generacji – nawet nie na poprzedniej. Zamiast tego tytuł Mojang został uruchomiony na przenośnej konsolce Game Boy Color. Mowa więc o sprzęcie, który na rynku debiutował blisko 30 lat temu, tj. w 1998 roku. Czym zatem jest projekt zatytułowany MINICRAFT 3D by GAMEOFTOBI?
Okazuje się, że youtuberowi udało się przenieść na GBC otwarty, trójwymiarowy świat znany z oryginału – chociaż oczywiście ze stosowanymi do sprzętu ograniczeniami. Niemniej możliwe jest zarówno stawianie, jak i niszczenie bloków. Można też zwiedzać otoczenie, w tym nawet Nether. Przy okazji w swoim materiale twórca pokazał, że jego projekt z powodzeniem da się uruchomić nawet na klasycznym Game Boyu, aczkolwiek tam z uwagi na ograniczenia w palecie barw jest to średnio wygodne, gdyż rozpoznawanie poszczególnych elementów jest utrudnione, a wręcz niemożliwe.
GramTV przedstawia:
Jeżeli sami macie gdzieś swój egzemplarz Game Boy Color i ciekawi was ta inicjatywa, mamy dobre informacje. Game of Tobi zapowiedział bowiem, że zamierza udostępnić MINICRAFT 3D by GAMEOFTOBI na swoim profilu w serwisie Patreon całkowicie za darmo. Podobnie było w przypadku stworzonej wcześniej przez niego edycji na Game Boy Advanced, która nawiasem mówiąc ma otrzymać niedługo aktualizację do bieżącej wersji Minecrafta.
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