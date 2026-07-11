Zaloguj się lub Zarejestruj

Macie Game Boy Color? To możecie zagrać w Minecrafta

Maciej Petryszyn
2026/07/11 18:30
0
0

Minecraft może nie należy do gier stawiających na fotorealizm, ale i tak potrafi być wymagający. Chociażby z uwagi na ogrom generowanego świata.

Wydawać by się zatem mogło, że dla wiekowych sprzętów odpalenie legendarnej piaskownicy będzie niewykonalne. Tymczasem…

Minecraft na Game Boy Color
Minecraft na Game Boy Color

Game Boy Color z odpalonym Minecraftem

Jeżeli coś wydaje się niemożliwe, wystarczy znaleźć odpowiednio zdeterminowanego twórcę. On nam udowodni, że niemożliwe nie istnieje – tak jak w tym wypadku. Youtuber o nicku Game of Tobi opublikował bowiem film, w którym zaprezentował grę Minecraft, ale odpaloną nie na komputerze. Nie na konsoli obecnej generacji – nawet nie na poprzedniej. Zamiast tego tytuł Mojang został uruchomiony na przenośnej konsolce Game Boy Color. Mowa więc o sprzęcie, który na rynku debiutował blisko 30 lat temu, tj. w 1998 roku. Czym zatem jest projekt zatytułowany MINICRAFT 3D by GAMEOFTOBI?

Okazuje się, że youtuberowi udało się przenieść na GBC otwarty, trójwymiarowy świat znany z oryginału – chociaż oczywiście ze stosowanymi do sprzętu ograniczeniami. Niemniej możliwe jest zarówno stawianie, jak i niszczenie bloków. Można też zwiedzać otoczenie, w tym nawet Nether. Przy okazji w swoim materiale twórca pokazał, że jego projekt z powodzeniem da się uruchomić nawet na klasycznym Game Boyu, aczkolwiek tam z uwagi na ograniczenia w palecie barw jest to średnio wygodne, gdyż rozpoznawanie poszczególnych elementów jest utrudnione, a wręcz niemożliwe.

GramTV przedstawia:

Jeżeli sami macie gdzieś swój egzemplarz Game Boy Color i ciekawi was ta inicjatywa, mamy dobre informacje. Game of Tobi zapowiedział bowiem, że zamierza udostępnić MINICRAFT 3D by GAMEOFTOBI na swoim profilu w serwisie Patreon całkowicie za darmo. Podobnie było w przypadku stworzonej wcześniej przez niego edycji na Game Boy Advanced, która nawiasem mówiąc ma otrzymać niedługo aktualizację do bieżącej wersji Minecrafta.

Źródło:https://insider-gaming.com/someone-has-managed-to-get-minecraft-running-on-a-game-boy-color/

Tagi:

News
Nintendo
Minecraft
port
gameboy
Game Boy
projekt fana
port gry
Game Boy Color
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112