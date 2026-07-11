Macie Game Boy Color? To możecie zagrać w Minecrafta

Minecraft może nie należy do gier stawiających na fotorealizm, ale i tak potrafi być wymagający. Chociażby z uwagi na ogrom generowanego świata.

Wydawać by się zatem mogło, że dla wiekowych sprzętów odpalenie legendarnej piaskownicy będzie niewykonalne. Tymczasem… Game Boy Color z odpalonym Minecraftem Jeżeli coś wydaje się niemożliwe, wystarczy znaleźć odpowiednio zdeterminowanego twórcę. On nam udowodni, że niemożliwe nie istnieje – tak jak w tym wypadku. Youtuber o nicku Game of Tobi opublikował bowiem film, w którym zaprezentował grę Minecraft, ale odpaloną nie na komputerze. Nie na konsoli obecnej generacji – nawet nie na poprzedniej. Zamiast tego tytuł Mojang został uruchomiony na przenośnej konsolce Game Boy Color. Mowa więc o sprzęcie, który na rynku debiutował blisko 30 lat temu, tj. w 1998 roku. Czym zatem jest projekt zatytułowany MINICRAFT 3D by GAMEOFTOBI?

Okazuje się, że youtuberowi udało się przenieść na GBC otwarty, trójwymiarowy świat znany z oryginału – chociaż oczywiście ze stosowanymi do sprzętu ograniczeniami. Niemniej możliwe jest zarówno stawianie, jak i niszczenie bloków. Można też zwiedzać otoczenie, w tym nawet Nether. Przy okazji w swoim materiale twórca pokazał, że jego projekt z powodzeniem da się uruchomić nawet na klasycznym Game Boyu, aczkolwiek tam z uwagi na ograniczenia w palecie barw jest to średnio wygodne, gdyż rozpoznawanie poszczególnych elementów jest utrudnione, a wręcz niemożliwe.

GramTV przedstawia:

Jeżeli sami macie gdzieś swój egzemplarz Game Boy Color i ciekawi was ta inicjatywa, mamy dobre informacje. Game of Tobi zapowiedział bowiem, że zamierza udostępnić MINICRAFT 3D by GAMEOFTOBI na swoim profilu w serwisie Patreon całkowicie za darmo. Podobnie było w przypadku stworzonej wcześniej przez niego edycji na Game Boy Advanced, która nawiasem mówiąc ma otrzymać niedługo aktualizację do bieżącej wersji Minecrafta.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

