The Blood of Dawnwalker to dopiero początek. Twórcy Wiedźmina celują w całą sagę

Jedną z produkcji obecnych podczas Summer Game Fest było The Blood of Dawnwalker. Mieliśmy dzięki temu okazję, by spojrzeć na nadchodzącą grę w inny sposób.

Dlaczego inny? Okazuje się bowiem, że twórcy Wiedźmina mają daleko idące plany co do fabuły, która może zahaczyć nawet o… współczesność.

The Blood of Dawnwalker to dopiero początek opowieści

Opowieść The Blood of Dawnwalker ma miejsce XIV wieku w fikcyjnym królestwie Vale Sangora w Karpatach. Najwyraźniej jednak to zamysł jedynie wstępny, a Rebel Wolves już teraz snują rozmyślania nad przyszłością serii. Bo właśnie, okazuje się, że losy Dawnwalkera nie ograniczą się jedynie do jednej produkcji. Zamiast tego polscy deweloperzy zamierzają zafundować nam całą sagę. Wyraźną sugestię w tej kwestii dostaliśmy właśnie na Summer Game Fest, gdzie zaprezentowano trailer ulokowany właśnie w czasach współczesnych.