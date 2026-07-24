Ten festiwal rozpoczyna wyścig po Oscary. Wenecja ogłosiła filmy, o których będzie głośno

Znamy filmy, które powalczą o Złotego Lwa podczas jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Na liście nie zabrakło głośnych reżyserów i kilku dużych niespodzianek.

Jeszcze kilka tygodni temu pisaliśmy o triumfatorach Festiwalu Filmowego w Cannes, a świat kina już przygotowuje się do kolejnego wielkiego wydarzenia. Organizatorzy 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji ogłosili pełną listę filmów, które we wrześniu powalczą o Złotego Lwa – główną nagrodę imprezy uznawanej za jedną z najważniejszych na świecie. Wenecja stawia na uznanych twórców, ale zabraknie kilku głośnych premier Choć dla zwykłych widzów festiwale mogą wydawać się wydarzeniami skierowanymi przede wszystkim do krytyków, to właśnie w Wenecji często rozpoczyna się droga filmów, które kilka miesięcy później walczą o Oscary. W ostatnich latach swoją premierę miały tam m.in. Joker, Nomadland, Biedne istoty czy Brutalista.

W tegorocznym konkursie znalazło się 19 filmów. O Złotego Lwa powalczą m.in. nowe produkcje Martina McDonagha (Duchy Inisherin, Trzy billboardy za Ebbing, Missouri), Danny'ego Boyle'a (Trainspotting, 28 dni później), Wernera Herzoga, Hirokazu Kore-edy oraz koreańskiego mistrza Lee Chang-donga. Amerykańskie kino reprezentować będzie m.in. Primetime w reżyserii Lance'a Oppenheima z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Z kolei The Echo Chamber przyciąga uwagę obsadą z Alicią Vikander i Susan Sarandon.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie tegoroczna edycja będzie uboższa o kilka bardzo oczekiwanych produkcji. Jak podają zagraniczne media, do Wenecji ostatecznie nie trafią nowe filmy Davida Finchera (Cliff Booth), Joela Coena (Jack of Spades), Aarona Sorkina (The Social Reckoning), Tony'ego Gilroya (Behemoth!) oraz Alejandro Gonzáleza Iñárritu (Digger). Według nieoficjalnych informacji część hollywoodzkich wytwórni coraz rzadziej traktuje europejskie festiwale jako miejsce premier swoich największych produkcji. Choć pełna lista konkursowa nie wywołała wśród części branży takiego entuzjazmu jak w poprzednich latach, Wenecja pozostaje jednym z najważniejszych punktów kalendarza filmowego. To właśnie tutaj zwykle debiutują produkcje, o których w kolejnych miesiącach będzie głośno podczas sezonu nagród. Sam festiwal rozpocznie się pod koniec sierpnia i potrwa do początku września. Przypomnijmy, że ubiegłorocznego Złotego Lwa zdobył Jim Jarmusch za film Father Mother Sister Brother. Dla cenionego amerykańskiego reżysera było to pierwsze zwycięstwo w głównym konkursie weneckiego festiwalu

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









