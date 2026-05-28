Robert Pattinson w nowej, zaskakującej roli. Poprowadzi kontrowersyjny program telewizyjny

Gwiazda Batmana tym razem wciela się w prawdziwą postać, która przed laty budziła ogromne kontrowersje w amerykańskiej telewizji. Jest pierwszy teaser nowego filmu A24.

Do sieci trafił pierwszy teaser Primetime, nowego thrillera studia A24. Główną rolę gra Robert Pattinson, który wciela się w dziennikarza Chrisa Hansena. To gospodarz słynnego programu To Catch a Predator, emitowanego w USA w latach 2004–2007. I swego czasu było o nim głośno. Primetime – teaser filmu studia A24 z Robertem Pattinsonem Produkcja polegała na organizowaniu prowokacji z ukrytą kamerą wobec mężczyzn próbujących spotkać się z nieletnimi. Program stał się ogromnym telewizyjnym fenomenem, ale jednocześnie od początku wywoływał pytania o granice etyki i sens telewizyjnego widowiska budowanego wokół takich spraw.

Film ma rozgrywać się w 2006 roku, czyli w okresie największej popularności programu. To właśnie wtedy doszło też do jednego z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń związanych z produkcją. Podczas jednej z realizowanych prowokacji w Teksasie policja i ekipa NBC pojawiły się pod domem prokuratora Billa Conradta, który był celem śledztwa. Mężczyzna popełnił samobójstwo chwilę przed konfrontacją. Wydarzenie wywołało ogromną debatę na temat metod stosowanych przez twórców programu.

Na razie teaser nie zdradza wielu szczegółów fabularnych, ale wyraźnie sugeruje bardziej niepokojący i psychologiczny ton niż klasyczny dramat biograficzny. W sieci pojawiają się już opinie, że Primetime może stać się jednym z najbardziej dyskutowanych filmów roku. Za reżyserię odpowiada Lance Oppenheim, znany głównie z dokumentów i produkcji non-fiction. W obsadzie znaleźli się także Merritt Wever, Skyler Gisondo oraz Phoebe Bridgers. Dla Robert Pattinson to kolejna nietypowa rola po latach balansowania między wielkimi blockbusterami a ambitniejszym kinem autorskim. Aktor już niedługo wróci także jako Bruce Wayne w Batmanie 2, a już wkrótce zobaczmy go w takich widowiskach jak Odyseja i Diuna 3. Premiera Primetime planowana jest na jesień 2026 roku.

