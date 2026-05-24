Oto zwycięzcy Cannes 2026. Polak nagrodzony, a gwiazda Marvela pomaga zdobyć Złotą Palmę

To kolejne tak ważne wyróżnienie dla tego twórcy. Jest on w Cannes dobrze znany, bo wcześniej, w 2007 roku, zdobył już Złotą Palmę za 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Co ciekawe, oznacza to również siódme z rzędu zwycięstwo filmu wspieranego przez wytwórnie Neon, wspierającą art-housowe kino. W Polsce film będzie dystrybuowany przez Gutek Film.

W centrum zainteresowania znalazł się także Sebastian Stan, którego większość widzów kojarzy przede wszystkim z rolą Bucky’ego Barnesa w filmach Marvel Studios. Aktor wystąpił w Fjord obok Renate Reinsve – aktorką, która od pewnego czasu występuje w najgłośniejszych europejskich premierach. Sam film opowiada historię konserwatywnej rumuńskiej rodziny przeprowadzającej się do Norwegii. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy służby socjalne odbierają rodzicom dzieci pod zarzutem przemocy. Produkcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami porusza temat konfliktu kulturowego, ideologii oraz zderzenia różnych systemów wartości.

Drugą najważniejszą nagrodę festiwalu — Grand Prix — zdobył Minotaur w reżyserii rosyjskiego reżysera Andreya Zvyagintseva, autora głośnego Powrotu z 2003 roku. Podczas odbierania nagrody twórca wygłosił mocne antywojenne przemówienie skierowane przeciwko Władimirowi Putinowi. Polscy widzowie również mają powód do zadowolenia. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera za film Ojczyzna. To już jego drugie reżyserskie wyróżnienie w Cannes po sukcesie Zimnej wojny.

Ponadto, nagrodę Jury otrzymał The Dreamed Adventure Valeski Grisebach. Najlepszym scenariuszem wyróżniono A Man of His Time autorstwa Emmanuel Marre. W kategorii aktorskiej jury postawiło na remisy. Nagrodę dla najlepszych aktorów zdobyli Emmanuel Macchia oraz Valentin Campagne za film Coward. Najlepszymi aktorkami zostały natomiast Virginie Efira oraz Tao Okamoto za All of a Sudden. Nagrodę Camera d’Or dla najlepszego debiutu zdobył Ben’Imana w reżyserii Marie-Clémentine Dusabejambo – pierwsza rwandyjska produkcja pokazana na festiwalu w Cannes.