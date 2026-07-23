Hideo Kojima zdradził, jak chciałby odejść z tego świata... Odpowiedź może was zaskoczyć

Pewnie mało kto spodziewał się takiego wyznania z ust Hideo Kojimy, ale chcąc nie chcąc właśnie dowiedzieliśmy się jak popularny twórca gier chciałby umrzeć.

Hideo Kojima po raz kolejny poruszył temat śmierci. Legendarny twórca serii Metal Gear i Death Stranding, który ma obecnie 62 lata, od lat otwarcie mówi o przemijaniu, pozostawieniu po sobie twórczego dziedzictwa oraz kruchości ludzkiego życia. Tym razem w jednym z najnowszych wywiadów zdradził, w jakich okolicznościach chciałby zakończyć własne życie.

Hideo Kojima zdradza jak chciałby umrzeć

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kojima publicznie porusza ten temat. Kilka miesięcy temu opowiadał, że po swojej śmierci chciałby zostawić zespołowi pendrive wypełniony pomysłami na nowe gry, aby studio mogło kontynuować jego wizję nawet wtedy, gdy jego samego już nie będzie. W najnowszym wywiadzie, którego fragment został przetłumaczony i udostępniony w mediach społecznościowych przez Genki_JPN, Kojima powiedział w jaki sposób sam chciałby odejść z tego świata: