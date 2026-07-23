Hideo Kojima zdradził, jak chciałby odejść z tego świata... Odpowiedź może was zaskoczyć

Pewnie mało kto spodziewał się takiego wyznania z ust Hideo Kojimy, ale chcąc nie chcąc właśnie dowiedzieliśmy się jak popularny twórca gier chciałby umrzeć.
Hideo Kojima po raz kolejny poruszył temat śmierci. Legendarny twórca serii Metal Gear i Death Stranding, który ma obecnie 62 lata, od lat otwarcie mówi o przemijaniu, pozostawieniu po sobie twórczego dziedzictwa oraz kruchości ludzkiego życia. Tym razem w jednym z najnowszych wywiadów zdradził, w jakich okolicznościach chciałby zakończyć własne życie.
Hideo Kojima zdradza jak chciałby umrzeć
Nie jest to pierwszy raz, gdy Kojima publicznie porusza ten temat. Kilka miesięcy temu opowiadał, że po swojej śmierci chciałby zostawić zespołowi pendrive wypełniony pomysłami na nowe gry, aby studio mogło kontynuować jego wizję nawet wtedy, gdy jego samego już nie będzie. W najnowszym wywiadzie, którego fragment został przetłumaczony i udostępniony w mediach społecznościowych przez Genki_JPN, Kojima powiedział w jaki sposób sam chciałby odejść z tego świata:
Zawsze myślałem, że chciałbym umrzeć w sali kinowej. Najbardziej lubię moment przed rozpoczęciem filmu. Wchodzę do kina, gasną światła, lecą reklamy i zwiastuny, a tuż przed rozpoczęciem seansu – właśnie wtedy chciałbym odejść.”
GramTV przedstawia:
Słowa Kojimy nie powinny zaskakiwać osób śledzących jego działalność. Japoński projektant gier od lat otwarcie pokazuje swoją ogromną pasję do kina. Regularnie dzieli się wrażeniami z obejrzanych filmów i seriali, a wiele jego produkcji czerpie inspiracje z klasycznych dzieł filmowych lub stanowi dla nich wyraźny hołd. Wpływ kina widoczny jest również w jego obecnych projektach. Jednym z nich jest OD, które ma przesuwać granice tego, czym może być gra wideo, oferując wyjątkowo filmowe doświadczenie z elementami horroru.
Według autora artykułu, zainteresowanie Kojimy tematyką śmierci nasiliło się po problemach zdrowotnych, których doświadczył kilka lat temu. Sam twórca wielokrotnie przyznawał, że uświadomiły mu one własną śmiertelność i sprawiły, że jeszcze bardziej chce wykorzystać pozostały mu czas na realizację kolejnych ambitnych projektów. Dzięki temu nieustannie pracuje nad nowymi produkcjami i stara się pozostawić po sobie jak największy twórczy dorobek.
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