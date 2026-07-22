Matt Damon miał w Odysei kobiecą kaskaderkę

Przy realizacji widowiska Christophera Nolana wykorzystano nietypowe filmowe sztuczki. W jednej ze scen część ciała Odyseusza nie należy do Matta Damona.

Odyseja Christophera Nolana to nie tylko jedno z największych filmowych przedsięwzięć ostatnich lat, ale również produkcja wymagająca od aktorów ogromnego wysiłku fizycznego. Matt Damon wielokrotnie opowiadał już o intensywnych przygotowaniach do roli Odyseusza. Teraz ujawnił kolejną ciekawostkę z planu – w jednej ze scen widzowie nie oglądają wyłącznie jego umięśnionej sylwetki.

Ta scena była kręcona w zaskakujący sposób

W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused aktor zdradził, że podczas kręcenia scen z Lastrygonami ekipa wykorzystała technikę wymuszonej perspektywy. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu aktorów i kaskaderów udało się podkreślić ogromny wzrost mitycznych olbrzymów bez konieczności korzystania z efektów komputerowych.