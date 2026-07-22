Matt Damon miał w Odysei kobiecą kaskaderkę

Przy realizacji widowiska Christophera Nolana wykorzystano nietypowe filmowe sztuczki. W jednej ze scen część ciała Odyseusza nie należy do Matta Damona.
Odyseja Christophera Nolana to nie tylko jedno z największych filmowych przedsięwzięć ostatnich lat, ale również produkcja wymagająca od aktorów ogromnego wysiłku fizycznego. Matt Damon wielokrotnie opowiadał już o intensywnych przygotowaniach do roli Odyseusza. Teraz ujawnił kolejną ciekawostkę z planu – w jednej ze scen widzowie nie oglądają wyłącznie jego umięśnionej sylwetki.
Ta scena była kręcona w zaskakujący sposób
W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused aktor zdradził, że podczas kręcenia scen z Lastrygonami ekipa wykorzystała technikę wymuszonej perspektywy. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu aktorów i kaskaderów udało się podkreślić ogromny wzrost mitycznych olbrzymów bez konieczności korzystania z efektów komputerowych.
Damon wyjaśnił, że gigantów grali kaskaderzy mierzący ponad dwa metry wzrostu, których zestawiono z osobami znacznie niższymi. W efekcie jego dublerką w części ujęć została kobieta.
Moją dublerką była kobieta, która miała najwspanialsze ramiona, jakie kiedykolwiek widziałem.
GramTV przedstawia:
Aktor przyznał, że w większości scen widoczne są jego własne ręce, jednak w niektórych ujęciach wykorzystano muskularne ramiona dublerki. Jak podkreślił, warto docenić również wkład osób, które pomogły stworzyć iluzję na ekranie.
To kolejna ciekawostka zza kulis Odysei, która pokazuje, że Christopher Nolan wciąż chętnie sięga po praktyczne efekty specjalne i klasyczne filmowe triki zamiast polegać wyłącznie na komputerowych efektach CGI. Innym przykładem sceny z praktycznymi efektami jest starcie z cyklopem. Dzięki temu wiele widowiskowych scen powstaje w sposób, który dla widzów pozostaje niemal niezauważalny. Przypomnijmy, że Odyseja zaliczyła bardzo dobry weekend otwarcia.
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