To jeden z największych atutów Odysei. Jego autor ma już trzy Oscary

Odyseja Christophera Nolana ma już za sobą premierowy weekend, który okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Przed filmem jednak kolejne kluczowe dni, które pokażą, czy produkcja utrzyma świetne tempo w kinach. Wiemy już, że film ma także za sobą rekordowy poniedziałek w roku 2026. Niedawno pisaliśmy również o kulisach powstawania widowiska – Matt Damon zdradził, jakimi trikami Nolan posługiwał się na planie, by osiągnąć pożądany efekt. Reżyser nie eksperymentował natomiast przy wyborze kompozytora. Po raz kolejny postawił na sprawdzonego współpracownika – Ludwiga Göranssona.

Trzy Oscary w wieku 41 lat. Ludwig Göransson wyrasta na legendę muzyki filmowej

Choć recenzje Odysei nie są jednomyślne, jeden element filmu przewija się niemal we wszystkich opiniach – fenomenalna muzyka. Trudno uznać to za przypadek. Göransson od lat udowadnia, że należy do ścisłej światowej czołówki kompozytorów filmowych. Nolan postawił na pewniaka.