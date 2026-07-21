Christopher Nolan za sprawą Odysei nabrał apetytu na... horror

Po wielkim sukcesie Odysei, która w weekend otwarcia zarobiła 120 mln dolarów, Christopher Nolan przyznał, że jest na tyle zmęczony, że odkłada reżyserowanie na półkę. Ale to nie oznacza, że nie może planowac kolejnych projektów. Wygląda na to, że już teraz ma na oku gatunek, którego jeszcze nigdy nie eksplorował w pełnym metrażu.

Odyseja rozbudziła w nim apetyt na horror

W rozmowie z The Hollywood Reporter Nolan przyznał, że praca nad Odyseją tylko umocniła go w przekonaniu, że chciałby zmierzyć się z horrorem.