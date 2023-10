Taśmowa produkcja Call of Duty nie ma końca. Activision ma już plan na kolejne lata

Obecnie nad grami z serii Call of Duty pracuje ponad 3000 pracowników. To wygląda jak prawdziwa fabryka. I tak ma być, bo gry mają powstawać co roku!

Activision planuje gry Call of Duty co najmniej do 2027 roku, przy czym wszystkie zachowują model corocznych wydań. Informacja padła z ust prezesa Activision, Roba Kosticha.

Nieustannie jesteśmy w fazie planowania, fazie planowania długoterminowego. W tej chwili mamy zaplanowane gry aż do 2027 roku. Kostich ujawnił, że nad Call of Duty pracuje 3000 ludzi na całym świecie. Prezes Activision zdradził również, że gry Call of Duty nadal działają z jednym deweloperem na czele, a inne studia pełnią rolę drugoplanową, wspierając główne studio. Infinity Ward może na przykład poprowadzić jedną grę, a Toys for Bob może je wspierać. Call of Duty będzie wydawane co roku Kostich poruszył także krótko kwestię sztucznej inteligencji i widać, że Activision patrzy na tę technologię bardzo przychylnie i już korzysta z jej dobrodziejstw. Szczerze mówiąc, sposób, w jaki na to teraz patrzymy, pokazuje, w jaki sposób pomaga nam to w tworzeniu lepszych gier. Istnieje wiele naprawdę interesujących aplikacji, wiele narzędzi, które wysuwają się na pierwszy plan, wiele z nich wciąż wymaga szczerego sprawdzenia pod wieloma względami, ale zawsze zastanawiamy się, jak to po prostu pomoże nam tworzyć lepsze gry.

