Call of Duty: Modern Warfare 3 już w tym tygodniu ma trafić do Xbox Game Pass

Autorem powyższych doniesień jest „eXtas1s”, który ma na swoim koncie kilka sprawdzonych informacji. Według wspomnianego insidera Call of Duty: Modern Warfare 3 ma trafić do Xbox Game Pass już 24 lipca 2024 roku, czyli w najbliższą środę . Wspomniana produkcja ma być dostępna zarówno dla abonentów korzystających z PC, jak i konsol Xbox.

Oferta Xbox Game Pass na drugą połowę lipca była dość skromna, ale od jakiegoś czasu mówi się, że Microsoft szykuje niespodziankę dla swoich abonentów. Według jednego z branżowych insiderów usługa amerykańskiej firmy już w tym tygodniu ma zostać wzbogacona o popularną produkcję. Mowa tutaj o Call of Duty: Modern Warfare 3, które rzekomo w najbliższych dniach ma trafić do biblioteki Xbox Game Pass.

Niecałe dwa tygodnie temu Tom Henderson również zapowiadał, że Call of Duty: Modern Warfare 3 zmierza do Xbox Game Pass. Wówczas spodziewaliśmy się, że debiut wspomnianej produkcji w usłudze amerykańskiej firmy zostanie zapowiedziany wraz z ofertą na drugą połowę lipca. Niewykluczone jednak, że Microsoft celowo nie umieścił najnowszej odsłony serii Call of Duty na liście, by zrobić swoim abonentom małą niespodziankę.

GramTV przedstawia: