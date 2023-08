Gry od Activision Blizzard pojawią się w ofercie Ubisoft+

Tego to się chyba nie spodziewaliście. Przedstawiciele firmy Ubisoft ogłosili podpisanie umowy, która zapewni korporacji prawa do streamowania w chmurze gier od studia Activision Blizzard. Zmiany te wejdą w życie dopiero po sfinalizowaniu całego procesu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft.

Okazuje się, że ma to związek z problemami dotyczącymi otrzymania przez Microsoft zielonego światła od CMA:

Dziś podejmujemy kolejny ważny krok w związku z tą transakcją. Aby rozwiać obawy dotyczące wpływu proponowanego przejęcia na strumieniowanie gier w chmurze – zgłoszone przez brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków – restrukturyzujemy transakcję, aby nabyć nieco węższy zestaw praw. Obejmuje to między innymi zawarcie umowy obowiązującej w momencie zamknięcia naszej fuzji, która przenosi prawa do strumieniowania w chmurze wszystkich obecnych i nowych gier Activision Blizzard na komputery PC i konsole wydanych w ciągu najbliższych 15 lat na Ubisoft Entertainment SA, wiodącego globalnego wydawcę gier. Prawa te będą obowiązywać bezterminowo.

Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawił się oficjalny komunikat, w którym czytamy:

Firma Ubisoft ogłosiła dziś podpisanie umowy, która zapewni jej prawa do streamowania w chmurze gier takich jak Call of Duty i innych, które wejdą w życie po zakończeniu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Umowa obejmuje pełną gamę obecnych gier Activision Blizzard, a także wszystkie ich nowe tytuły, które pojawią się na rynku w ciągu 15 lat od zamknięcia transakcji przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Gry trafią do Ubisoft+, jednocześnie umożliwiając Ubisoftowi licencjonowanie ich firmom zajmującym się grami w chmurze, dostawcom usług i producentom konsol.

Dzięki pojedynczej subskrypcji Ubisoft+ Multi Access, gracze wkrótce będą mogli grać w swoje ulubione gry Ubisoft i Activision Blizzard na wielu platformach, w tym PC, konsolach Xbox i Amazon Luna, a także na platformie PlayStation za pośrednictwem Ubisoft+ Classics. Umowa zaoferuje graczom jeszcze większy dostęp do dużej biblioteki ukochanych i klasycznych tytułów, a także najnowszych wydań, a wszystko to za pośrednictwem strumieniowania w chmurze.

Granie w chmurze umożliwia dostęp do szerokiej gamy treści na wielu urządzeniach, dając graczom jeszcze więcej sposobów grania na szerszej gamie sprzętu z mniejszymi barierami. "Naszym celem jest dostarczanie niesamowitych wrażeń naszym graczom, gdziekolwiek zdecydują się grać" - powiedział Chris Early, starszy wiceprezes ds. partnerstw strategicznych i rozwoju biznesu w Ubisoft. "W ciągu ostatnich 15 lat zbudowaliśmy i udoskonaliliśmy nasze usługi online i ekosystem dystrybucji do jednego z najbardziej kompletnych w branży. Dzisiejsza umowa daje graczom jeszcze więcej możliwości dostępu i korzystania z jednych z największych marek w branży gier".

Ubisoft ogłosi więcej informacji na temat tego, w jaki sposób i kiedy tytuły Activision Blizzard zostaną dodane do Ubisoft+ i innych platform gier w chmurze w przyszłości.