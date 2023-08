Call of Duty: Modern Warfare III w pełnej cenie. Activision każe słono zapłacić za „DLC”

W ubiegłym tygodniu Activision oficjalnie zapowiedziało Call of Duty: Modern Warfare III. Na kolejną odsłonę przygód kapitana Price’a i reszty dzielnych żołnierzy nie będziemy musieli więc długo czekać. Od razu pojawiło się jednak pytanie, jakie zmiany zajdą w grze, aby gracze ponownie sięgnęli do portfela i kupili tegoroczną edycję CoD-a. Tym bardziej że produkcja pozwoli na przeniesienie postępów z Modern Warfare II, a niektórzy wprost zaczęli nazywać nadchodzącą odsłonę serii mianem DLC do poprzedniczki. Activision jednak inaczej widzi kwestię premiery Call of Duty: Modern Warfare III i teraz potwierdzono, że gra będzie sprzedawana w pełnej cenie.