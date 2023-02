Tango Gameworks traci lidera i założyciela. Shinji Mikami odchodzi ze studia

Piszę dzisiaj, aby poinformować, że szef studia Shinji Mikami zdecydował się opuścić Tango Gameworks w nadchodzących miesiącach. Mikami-san był kreatywnym liderem i wspierającym mentorem dla młodych programistów w Tango przez 12 lat, pracując w tym czasie nad serią The Evil Within, Ghostwire: Tokyo i oczywiście Hi-Fi Rush” – napisał Vaughn

Shinji Mikami to jeden z najbardziej rozpoznawalnych deweloperów w branży gier wideo. Japończyk może pochwalić się 33-letnim doświadczeniem. Założyciel Tango Gameworks w trakcie swojej kariery miał okazję rozwijać m.in. gry z serii Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry czy też Vanquish. W tym momencie nie wiadomo jednak, czym Mikami zajmie się po opuszczeniu dotychczasowego miejsca pracy.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku Hi-Fi Rush dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a także w usłudze Xbox Game Pass. Najnowsza produkcja studia Tango Gameworks może pochwalić się pełną polską wersją językową. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hi-Fi Rush - nagły atak przyszłej gwiazdy rocka.