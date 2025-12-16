Premiera The Elder Scrolls 6 jest niesamowicie odległa? Todd Howard zdradził, że Bethesda najintensywniej pracuje nad inną grą

Jedną z największych negatywnych niespodzianek tegorocznego The Game Awards był brak jakiejkolwiek wzmianki o The Elder Scrolls 6. Gdy wydawało się, że pod koniec otrzymamy długo oczekiwany nowy zwiastun gry, okazało się, że to zapowiedź darmowej strzelanki Highguard, co jeszcze bardziej poirytowało graczy. Obecnie Bethesda przygotowuje się do premiery drugiego sezonu Fallouta, a także wprowadziło ogromną aktualizację do Fallout Shelter i w dalszym ciągu rozwija Falloita 76. Jak się okazuje, to właśnie ostatni z tytułów pozostaje produkcją, nad którą Bethesda obecnie najintensywniej pracuje.

The Elder Scrolls 6 – Bethesda obecnie skupia się na rozwoju Fallouta 76

Todd Howard zdradził, że to nie The Elder Scrolls 6, ale właśnie rozwój Fallouta 76 zajmuje Bethesdzie najwięcej czasu i energii. Tym samym szef studia mógł ujawnić, że długo oczekiwany następca Skyrima wciąż znajduje się na wczesnym etapie produkcji, a jego premiery możemy doczekać się dopiero za kilka lat.