Premiera The Elder Scrolls 6 jest niesamowicie odległa? Todd Howard zdradził, że Bethesda najintensywniej pracuje nad inną grą

The Elder Scrolls 6 – Bethesda obecnie skupia się na rozwoju Fallouta 76
Todd Howard zdradził, że to nie The Elder Scrolls 6, ale właśnie rozwój Fallouta 76 zajmuje Bethesdzie najwięcej czasu i energii. Tym samym szef studia mógł ujawnić, że długo oczekiwany następca Skyrima wciąż znajduje się na wczesnym etapie produkcji, a jego premiery możemy doczekać się dopiero za kilka lat.
Muszę powiedzieć, że w tej chwili Fallout 76 to gra, nad którą wciąż najwięcej pracujemy. Właśnie wyszła aktualizacja Burning Springs. Ghoul jest już w grze, więc jeśli ktoś ogląda serial i myśli, że chce tego doświadczyć samemu, to Fallout 76 jest teraz naprawdę świetny i pozwala spotkać innych graczy ze społeczności.
Dla fanów The Elder Scrolls jest jednak promyk nadziei. Jeszcze niedawno Howard stwierdził, że to szósta odsłona RPG osadzonego w świecie fantasy pochłania największe zasoby studia. Teraz to Fallout 76 został wskazany jako ta gra, nad którą Bethesda najmocniej pracuje. Możliwe, że priorytety studia zmieniają się z tygodnia na tydzień, a Howard jako sprawny PR-owiec, mógł jedynie podkreślić wagę i znaczenie sieciowego Fallouta dla studia, aby zachęcić więcej graczy do wypróbowania tej produkcji przy okazji premiery nowych odcinków serialu.
GramTV przedstawia:
Niezależnie od rozbieżności w deklaracjach jedno jest pewne. Bethesda nie zamierza porzucać Fallout 76 i nadal widzi w nim ważny element całego uniwersum, zwłaszcza teraz, gdy marka zyskała nowych fanów dzięki serialowi. Martwi jednak brak jakichkolwiek informacji o The Elder Scrolls 6, więc fani tego świata muszą uzbroić się w cierpliwość.