Hi-Fi Rush to najlepsza gra studia Tango Gameworks? Tak uważają sami twórcy

Dyrektor kreatywny jest wyraźnie zadowolony z najnowszej produkcji twórców The Evil Within i Ghostwire: Tokyo.

Zapowiedź i premiera Hi-Fi Rush to bez wątpienia największa niespodzianka ubiegłotygodniowego pokazu Xbox Developer_Direct. Już pierwsze opinie graczy pokazały, że mamy do czynienia z udaną produkcją. W kolejnych dniach tytuł zyskiwał na popularności, dzięki czemu zaliczył bardzo udany start na platformie Steam . Z jakości swojego najnowszego dzieła wyraźnie zadowoleni są również sami deweloperzy.

To wielka niespodzianka ze strony naszego studia, coś nieoczekiwanego, ale jesteśmy absolutnie podekscytowani faktem, że gracze mogą dosłownie w tej chwili uruchomić Game Passa i przejść całą grę. Uważamy, że ta produkcja to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Myślimy, że to coś, czego naprawdę chcesz spróbować i zachęcamy do tego – powiedział Johanas.

Hi-Fi Rush to bez wątpienia tytuł, obok którego abonenci usługi Xbox i PC Game Pass nie powinni przechodzić obojętnie. Potwierdzają to również opinie branżowych mediów. Produkcja Tango Gameworks może się bowiem pochwalić średnią ocen na poziomie 90% (na podstawie 22 recenzji) w serwisie OpenCritic, co czyni ją jednym z najwyżej ocenianych tytułów ostatnich miesięcy.



Na koniec przypomnijmy, że Hi-Fi Rush dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Tango Gameworks dostępna jest w pełnej polskiej wersji językowej. Tytuł znajduje się również w usłudze Xbox i PC Game Pass.