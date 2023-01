Hi-Fi Rush to nowa gra twórców The Evil Within. Premiera w Xbox Game Pass [aktualizacja]

Na pokazie Xboksa oraz Bethesdy nie zabrakło niespodzianki, którą okazała się nowa gra studia Tango Gameworks, twórców The Evil Within.

Tego się (chyba) nie spodziewaliście – podczas pokazu Developer Direct studio Tango Gameworks, czyli twórcy serii The Evil Within, zaprezentowali swoją nową grę pod tytułem Hi-Fi Rush. Dowiedzieliśmy się, że jest to gra akcji, w której wcielimy się w młodą gwiazdę rocka. Jak jednak nietrudno się domyślić, w trakcie jakichkolwiek pojedynków naszym zadaniem będzie przede wszystkim uważanie na rytm.

