Hi-Fi Rush zbiera świetnie opinie. Gracze zachwyceni nową grą Tango Gameworks

Mikołaj Ciesielski

Wygląda na to, że najnowsze dzieło twórców The Evil Within i Ghostwire: Tokyo nie zawodzi.

Jedną z niespodzianek wczorajszego pokazu Xbox Developer_Direct była była zapowiedź i premiera Hi-Fi Rush od studia Tango Gameworks, czyli twórców The Evil Within i Ghostwire: Tokyo. Produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach Xbox i najwyraźniej przypadła do gustu graczom, o czym świadczą dostępne na Steam recenzje użytkowników. Hi-Fi Rush od Tango Gameworks zalicza udany start na platformie Steam W chwili pisania tej wiadomości Hi-Fi Rush otrzymało już na platformie Valve nieco ponad 300 opinii od graczy. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że aż 99% to recenzje pozytywne, dzięki czemu odbiór najnowszej produkcji studia Tango Gameworks na Steam określany jest jako „bardzo pozytywny”.

Hi-Fi Rush chwalone jest przede wszystkim za ścieżkę dźwiękową oraz styl artystyczny. Część graczy docenia również humor, a także brak błędów technicznych, z którymi w dniu premiery mierzy się większość dzisiejszych produkcji. Jeden z użytkowników Steama określił natomiast wspomniany tytuł jako połączenie Devil May Cry z Guitar Hero, co być może zachęci Was do sprawdzenia gry.

