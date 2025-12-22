Bethesda dopiero przy Fallout 4 nabrała odwagi. Wcześniej dominował respekt do klasyki

Historia Fallouta obejmuje niemal trzy dekady, jednak współczesny kształt został zdefiniowany przez studio Bethesda, które w dwa tysiące czwartym roku nabyło licencję na stworzenie trzeciej części, a trzy lata później przejęło całą własność intelektualną. Mimo formalnego posiadania praw do uniwersum, deweloperzy przyznają otwarcie, że proces faktycznego, kreatywnego oswojenia się z tym światem zajął im znacznie więcej czasu, niż mogłoby się wydawać postronnym obserwatorom. Emil Pagliarulo, wieloletni pracownik studia, zauważył w jednym z wywiadów, że dopiero prace nad czwartą odsłoną cyklu, wydaną w dwa tysiące piętnastym roku, pozwoliły zespołowi poczuć się pewnie w roli autorów, a nie tylko strażników cudzego dorobku.

Bethesda szczerze o Fallout 3 i 4. Dopiero wtedy studio „poczuło” tę markę

Pierwsze kroki podejmowane przez Bethesdę, przejawiające się w produkcji Fallout 3, miały charakter przejściowy i koncentrowały się przede wszystkim na oddaniu należnego hołdu pierwotnemu dziedzictwu. Twórcy podkreślają, że samo kupno marki nie jest tożsame z poczuciem pełnej wolności artystycznej.