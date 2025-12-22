Zaloguj się lub Zarejestruj

Bethesda dopiero przy Fallout 4 nabrała odwagi. Wcześniej dominował respekt do klasyki

Patrycja Pietrowska
2025/12/22 17:30
0
0

Nie wystarczy kupić IP.

Historia Fallouta obejmuje niemal trzy dekady, jednak współczesny kształt został zdefiniowany przez studio Bethesda, które w dwa tysiące czwartym roku nabyło licencję na stworzenie trzeciej części, a trzy lata później przejęło całą własność intelektualną. Mimo formalnego posiadania praw do uniwersum, deweloperzy przyznają otwarcie, że proces faktycznego, kreatywnego oswojenia się z tym światem zajął im znacznie więcej czasu, niż mogłoby się wydawać postronnym obserwatorom. Emil Pagliarulo, wieloletni pracownik studia, zauważył w jednym z wywiadów, że dopiero prace nad czwartą odsłoną cyklu, wydaną w dwa tysiące piętnastym roku, pozwoliły zespołowi poczuć się pewnie w roli autorów, a nie tylko strażników cudzego dorobku.

Fallout 4
Fallout 4

Bethesda szczerze o Fallout 3 i 4. Dopiero wtedy studio „poczuło” tę markę

Pierwsze kroki podejmowane przez Bethesdę, przejawiające się w produkcji Fallout 3, miały charakter przejściowy i koncentrowały się przede wszystkim na oddaniu należnego hołdu pierwotnemu dziedzictwu. Twórcy podkreślają, że samo kupno marki nie jest tożsame z poczuciem pełnej wolności artystycznej.

Najważniejsze w Fallout 3 było to, że była to gra przejściowa. Był to pierwszy Fallout, nad którym pracowaliśmy, więc zależało nam, aby naprawdę uszanować dziedzictwo marki i wcześniejsze odsłony serii.

Posiadaliśmy prawa do franczyzy, ale posiadanie marki i IP to coś innego niż poczucie, że kreatywnie się ją „posiada”.

Myślę, że gdy nadszedł czas Fallout 4, czuliśmy się już znacznie swobodniej – mogliśmy uznać, że nie musimy być aż tak nabożni wobec przeszłości. To nie była już wyłącznie nostalgia, mogliśmy tworzyć nowe rzeczy.

GramTV przedstawia:

Zmiana nastąpiła przy okazji powstawania Fallout 4, kiedy to zespół uznał, że nie musi już z taką czcią podchodzić do każdego elementu przeszłości, co otworzyło drzwi do wdrażania zupełnie nowych mechanik.

Obecnie miłośnicy uniwersum muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż na kolejną dużą produkcję, czyli Fallout 5, przyjdzie im czekać jeszcze przez wiele lat. W międzyczasie jedynymi tytułami otrzymującymi regularną nową zawartość są Fallout Shelter oraz sieciowy Fallout 76.

Źródło:https://insider-gaming.com/bethesda-fallout-a-decade-to-feel-comfortable/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
