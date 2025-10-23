Krafton ogłasza strategię „AI First”. Twórcy Hi-Fi Rush mogą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami

Nowe komentarze rzucają cień na te obietnice. Dyrektor generalny Kraftonu, Changhan Kim, ogłosił plany transformacji firmy pod hasłem „AI First”. Strategia ta zakłada nie tylko automatyzację procesów pracy i wprowadzenie usług AI bezpośrednio do gier, ale także ustanowienie infrastruktury operacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. Zmiany, które mają zostać wdrożone do drugiej połowy 2026 roku, obejmą także fundamentalną reorganizację działu zasobów ludzkich.

Tango Gameworks, pomimo początkowych kłopotów związanych z zamknięciem przez Microsoft w ramach masowych zwolnień w Xboxie, znalazło niespodziewanego wybawcę. Krafton, południowokoreański wydawca gier wideo, wykupił studio w ubiegłym roku . Firma podkreślała, jak wielką wagę przywiązuje do „bogatej historii innowacji i kreatywności” zespołu Tango Gameworks.

Według słów Kima, strategia oparta na AI ma poszerzać możliwości rozwoju dla każdego pracownika i rozszerzać kreatywne doświadczenia graczy. Ponadto, Krafton chce przewodzić innowacjom AI w całym sektorze gier.

Dzięki naszej strategii AI First, Krafton poszerzy możliwości rozwoju dla każdego członka zespołu, rozwinie twórcze przedsięwzięcia z perspektywy graczy oraz będzie przewodzić innowacjom w dziedzinie AI w całej branży gier. Ustanowimy standardy operacyjne oparte na AI, aby przedstawić najlepsze praktyki, które mogą służyć jako punkt odniesienia dla globalnej branży gier.

Warto przy okazji przypomnieć, że na początku bieżącego roku Krafton wspominał w komunikacie, że „zamierza wspierać zespół Tango Gameworks w kontynuowaniu ich dążenia do wprowadzania innowacji i dostarczania fanom nowych, ekscytujących gier”. Na oficjalnej stronie Tango Gameworks czytamy natomiast: