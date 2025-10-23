Krafton ogłasza strategię „AI First”. Twórcy Hi-Fi Rush mogą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami

Nowy właściciel Tango Gameworks ujawnia plan na przyszłość związaną z AI.
Tango Gameworks, pomimo początkowych kłopotów związanych z zamknięciem przez Microsoft w ramach masowych zwolnień w Xboxie, znalazło niespodziewanego wybawcę. Krafton, południowokoreański wydawca gier wideo, wykupił studio w ubiegłym roku. Firma podkreślała, jak wielką wagę przywiązuje do „bogatej historii innowacji i kreatywności” zespołu Tango Gameworks.
Krafton stawia na sztuczną inteligencję
Nowe komentarze rzucają cień na te obietnice. Dyrektor generalny Kraftonu, Changhan Kim, ogłosił plany transformacji firmy pod hasłem „AI First”. Strategia ta zakłada nie tylko automatyzację procesów pracy i wprowadzenie usług AI bezpośrednio do gier, ale także ustanowienie infrastruktury operacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. Zmiany, które mają zostać wdrożone do drugiej połowy 2026 roku, obejmą także fundamentalną reorganizację działu zasobów ludzkich.
Według słów Kima, strategia oparta na AI ma poszerzać możliwości rozwoju dla każdego pracownika i rozszerzać kreatywne doświadczenia graczy. Ponadto, Krafton chce przewodzić innowacjom AI w całym sektorze gier.
Dzięki naszej strategii AI First, Krafton poszerzy możliwości rozwoju dla każdego członka zespołu, rozwinie twórcze przedsięwzięcia z perspektywy graczy oraz będzie przewodzić innowacjom w dziedzinie AI w całej branży gier. Ustanowimy standardy operacyjne oparte na AI, aby przedstawić najlepsze praktyki, które mogą służyć jako punkt odniesienia dla globalnej branży gier.
Warto przy okazji przypomnieć, że na początku bieżącego roku Krafton wspominał w komunikacie, że „zamierza wspierać zespół Tango Gameworks w kontynuowaniu ich dążenia do wprowadzania innowacji i dostarczania fanom nowych, ekscytujących gier”. Na oficjalnej stronie Tango Gameworks czytamy natomiast:
Tango Gameworks zawsze było zaangażowane w tworzenie gier opartych na świeżych, ekscytujących pomysłach, które pasjonują nasze zespoły kreatywne. Teraz, jako część KRAFTON, Inc., z dumą kontynuujemy tę tradycję.
Naszą główną misją jest tworzenie nowych gier oraz rozwijanie własności intelektualnych. Aby to osiągnąć, działamy jako niezależne studio deweloperskie z siedzibą w Tokio w Japonii, koncentrując się zarówno na oryginalnych tytułach, jak i kreatywnym rozwijaniu istniejących IP.
Od momentu dołączenia do KRAFTON, Tango Gameworks rozpoczęło nowy rozdział, tworząc tytuły, które trafiają do graczy na całym świecie. Nadal pozostajemy oddani tworzeniu i rozwijaniu unikatowych, nowych własności intelektualnych, podejmując wyzwania, aby stać się wyjątkowym głosem w branży gier.
Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak obserwować dalszy rozwój Tango Gameworks i strategii „AI First” w firmie Krafton.
