Tango Gameworks ogłasza zmiany po przejęciu przez Krafton. Firma ma pracować nad nowymi projektami

Tango Gameworks ogłosiło, że po zmianie właściciela na Krafton firma będzie również znana pod inną nazwą, czyli Tango Gameworks Inc.. Przed przejęciem studio nie było w dobrej sytuacji, a scenariusz kompletnego zamknięcia biznesu przez Microsoft był bardzo realny. W ostatnim momencie Krafton postanowił uratować twórców Hi-Fi Rush, tym samym zyskując kontrolę nad tytułem. Wydawca wydał wtedy również oficjalny komunikat:

W sierpniu dowiedzieliśmy się o przejęciu Tango Gameworks przez Krafton , czyli wydawcę odpowiedzialnego między innymi za PUBG, InZOI oraz Dark and Darker. W ostatnim poście w mediach społecznościowych przedstawiciele firmy z nowym właścicielem podzielili się informacjami dotyczącymi nadchodzących zmian.

W ramach tego strategicznego porozumienia KRAFTON zamierza współpracować z Xbox i ZeniMax, aby zapewnić płynne przejście i zachować ciągłość w Tango Gameworks, umożliwiając utalentowanemu zespołowi dalsze rozwijanie marki Hi-Fi Rush i opracowywanie przyszłych projektów. KRAFTON zamierza wspierać zespół Tango Gameworks w kontynuowaniu ich dążenia do wprowadzania innowacji i dostarczania fanom nowych, ekscytujących gier.

Warto dodać, że najnowszy post na Twitterze/X autorstwa Tango Gameworks Inc. jest pierwszym wpisem od czasu ogłoszenia zamknięcia działalności w maju 2024 roku. Nie wiemy jeszcze jakie gry będzie tworzyć studio w przyszłości, możliwe że dalsze prace będą dotyczyć stworzonych wcześniej marek, czyli Ghostwire Tokyo oraz The Evil Within.