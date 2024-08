Tango Gameworks ma nowego właściciela. Przejęto też prawa do marki Hi-Fi Rush

W maju Microsoft poinformował o zamknięciu czterech studiów należących do Bethesdy. We wspomnianym gronie znalazło się m.in. Tango Gameworks, czyli twórcy Hi-Fi Rush i serii The Evil Within. W sieci pojawiła się tymczasem dość zaskakująca wiadomość. Okazuje się bowiem, że wspomniany zespół będzie kontynuował swoją działalność pod skrzydłami nowego właściciela.

Krafton przejmuje Tango Gameworks. Twórcy Hi-Fi Rush i serii The Evil Within uratowani

Zgodnie z przekazanymi informacjami Tango Gameworks zostało przejęte przez Krafton (dzięki VGC). Japońskie studio dołączy tym samym m.in. do PUBG Studios (PlayerUnknown's Battlegrounds), Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) czy Unknown Worlds Entertainment (Subnautica), które także znajdują się w rękach koreańskiej firmy.