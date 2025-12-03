Twórcy ChatGPT przed okropną wizją. Miliardowe odszkodowania wiszą nad firmą

OpenAI znalazło się pod podwójną presją. Z jednej strony rośnie konkurencja ze strony Google i Anthropic, które w listopadzie wypuściły Gemini 3.0 i Claude Opus 4.5, a ich modele sztucznej inteligencji radzą sobie coraz lepiej w testach. Z drugiej strony firma musi stawić czoła pozwowi zbiorowemu autorów zrzeszonych w Authors Guild, który może skutkować wypłatą miliardowych odszkodowań.

Sam Altman wprowadził w OpenAI „kod czerwony”

Ostatnie informacje wskazują, że Sam Altman zażądał od pracowników maksymalnego wysiłku w rozwoju ChatGPT, zarówno pod kątem szybkości działania, niezawodności, jak i „osobowości” chatbota. Firma stara się, by model był bardziej bezpośredni i lepiej dopasowywał się do użytkowników, jednocześnie eliminując nadmierne ograniczenia, które dotychczas powodowały odpływ odbiorców. Transformacja ma być szybka i kompleksowa, obejmując wszystkie aspekty działania AI.