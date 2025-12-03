Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy ChatGPT przed okropną wizją. Miliardowe odszkodowania wiszą nad firmą

Mikołaj Berlik
2025/12/03 13:30
OpenAI ma spore problemy.

OpenAI znalazło się pod podwójną presją. Z jednej strony rośnie konkurencja ze strony Google i Anthropic, które w listopadzie wypuściły Gemini 3.0 i Claude Opus 4.5, a ich modele sztucznej inteligencji radzą sobie coraz lepiej w testach. Z drugiej strony firma musi stawić czoła pozwowi zbiorowemu autorów zrzeszonych w Authors Guild, który może skutkować wypłatą miliardowych odszkodowań.

OpenAI
OpenAI

Sam Altman wprowadził w OpenAI „kod czerwony”

Ostatnie informacje wskazują, że Sam Altman zażądał od pracowników maksymalnego wysiłku w rozwoju ChatGPT, zarówno pod kątem szybkości działania, niezawodności, jak i „osobowości” chatbota. Firma stara się, by model był bardziej bezpośredni i lepiej dopasowywał się do użytkowników, jednocześnie eliminując nadmierne ograniczenia, które dotychczas powodowały odpływ odbiorców. Transformacja ma być szybka i kompleksowa, obejmując wszystkie aspekty działania AI.

Równocześnie OpenAI stoi w sądzie w trudnej sytuacji prawnej. Sędzia nakazał ujawnienie dowodów dotyczących zbiorów Book1 i Book2, które miały zawierać pirackie kopie książek użyte do trenowania modeli. Firma wcześniej twierdziła, że dane zostały usunięte, bo nie były używane, a sprawa jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Ewentualne uznanie próby ukrycia dowodów mogłoby skutkować miliardowymi karami i poważnie narazić pozycję OpenAI na rynku.

OpenAI stoi więc przed wyjątkowo trudnym okresem. Firma musi jednocześnie nadążać za konkurencją i poprawiać funkcjonalność ChatGPT, a także bronić się przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jakiekolwiek potknięcie może odbić się nie tylko na finansach, ale też na przewadze nad rosnącą konkurencją.

Źródło:https://www.wsj.com/tech/ai/openais-altman-declares-code-red-to-improve-chatgpt-as-google-threatens-ai-lead-7faf5ea6

