Takiego hitu na HBO Max nie było od czasu Barbie. Milionowa oglądalność

Nowy film Jamesa Gunna o Człowieku ze Stali na tyle dobrze poradził sobie w kinach, że szybko zdecydowano o jego kontynuacji. Okazuje się jednak, że sukces Supermana jeszcze trwa, za sprawą streamingu. Film, który od niedawna dostępny jest na HBO Max, w ciągu pierwszych 10 dni został obejrzany 13 milionów razy. Czyni go to największą filmową premierą na platformie od czasu debiutu Barbie w 2023 roku.

Superman hitem na HBO Max

Produkcja zadebiutowała na HBO Max 19 września. Według danych Warner Bros. Discovery, popularność filmu przełożyła się również na wzrost zainteresowania innymi tytułami z uniwersum Supermana. W tygodniu poprzedzającym premierę i tuż po niej oglądalność dokumentu Super/Man: Historia Christophera Reeve’a wzrosła aż o 670%, klasyczny Superman zanotował wzrost o 155%, Superman: Powrót o 120%, a Człowiek ze stali o 40%.