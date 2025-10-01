Zaloguj się lub Zarejestruj

Takiego hitu na HBO Max nie było od czasu Barbie. Milionowa oglądalność

Jakub Piwoński
2025/10/01 12:30
Trudno się temu dziwić – to jeden z gorętszych tytułów tego roku.

Nowy film Jamesa Gunna o Człowieku ze Stali na tyle dobrze poradził sobie w kinach, że szybko zdecydowano o jego kontynuacji. Okazuje się jednak, że sukces Supermana jeszcze trwa, za sprawą streamingu. Film, który od niedawna dostępny jest na HBO Max, w ciągu pierwszych 10 dni został obejrzany 13 milionów razy. Czyni go to największą filmową premierą na platformie od czasu debiutu Barbie w 2023 roku.

Superman
Superman

Superman hitem na HBO Max

Produkcja zadebiutowała na HBO Max 19 września. Według danych Warner Bros. Discovery, popularność filmu przełożyła się również na wzrost zainteresowania innymi tytułami z uniwersum Supermana. W tygodniu poprzedzającym premierę i tuż po niej oglądalność dokumentu Super/Man: Historia Christophera Reeve’a wzrosła aż o 670%, klasyczny Superman zanotował wzrost o 155%, Superman: Powrót o 120%, a Człowiek ze stali o 40%.

Superman trafił do kin w lipcu i szybko odniósł sukces komercyjny. Film zarobił ponad 600 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 225 mln. Krytycy również przyjęli go pozytywnie – w serwisie Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się wynikiem 83%.

W głównej roli Clarka Kenta/Supermana występuje David Corenswet, a u jego boku zobaczymy Rachel Brosnahan jako Lois Lane oraz Nicholasa Houlta jako Lexa Luthora. W obsadzie znaleźli się także m.in. Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Alan Tudyk i Wendell Pierce. Reżyserią, scenariuszem i produkcją zajął się James Gunn, wspólnie z Peterem Safranem, współszefem DC Studios. Gunn jest już w trakcie pisania scenariusza drugiej odsłony, która ma już swój tytuł.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/superman-hbo-max-ratings-views-1236534135/

Tagi:

Popkultura
DC Comics
DC
Superman
HBO Max
DC Studios
DCU
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

