Wielka gwiazda Marvela przechodzi do DC i zagra w nowym Batmanie

Prace nad Batmanem 2 nabierają rozpędu. Wyczekiwana adaptacja komiksu DC właśnie została zasilona wielkim nazwiskiem. Co ciekawe, aktorka dotychczas była bardziej kojarzona z widowiskami Marvela, za sprawą wcielania się w postać Czarnej Wdowy. Scarlett Johansson, bo o niej mowa, oficjalnie dołącza do obsady Batmana 2. Aktorka prowadziła ostatnie intensywne negocjacje w sprawie udziału w sequelu, a teraz potwierdzono, że zakończyły się sukcesem. Jej rola pozostaje tajemnicą, ale mówi się zarówno o nowej miłości Bruce’a Wayne’a, jak i o potencjalnym wcieleniu w Poison Ivy.

Czarna Wdowa zagra w Batmanie 2

Dla Johansson to kolejny etap intensywnej kariery blockbusterowej. W ostatnich dwóch latach zasiliła już obsady Jurassic World. Niedawno pisaliśmy także o tym, że aktorka ma zagrać w nowym Egzorcyście. Co ciekawe, niedawno zadebiutowała też jako reżyserka filmem Eleanor the Great, pokazanym premierowo w Cannes. Po latach występów w MCU aktorka stała się też jedną z najbardziej dochodowych gwiazd w historii Hollywood. Wątek Czarnej Wdowy został zakończony lata temu, dlatego aktorka nie widzi przeszkód, by przejść do konkurencji.