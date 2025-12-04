Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka gwiazda Marvela przechodzi do DC i zagra w nowym Batmanie

Jakub Piwoński
2025/12/04 11:50
Wyczekiwana adaptacja komiksu właśnie została zasilona wielkim nazwiskiem.

Prace nad Batmanem 2 nabierają rozpędu. Wyczekiwana adaptacja komiksu DC właśnie została zasilona wielkim nazwiskiem. Co ciekawe, aktorka dotychczas była bardziej kojarzona z widowiskami Marvela, za sprawą wcielania się w postać Czarnej Wdowy. Scarlett Johansson, bo o niej mowa, oficjalnie dołącza do obsady Batmana 2. Aktorka prowadziła ostatnie intensywne negocjacje w sprawie udziału w sequelu, a teraz potwierdzono, że zakończyły się sukcesem. Jej rola pozostaje tajemnicą, ale mówi się zarówno o nowej miłości Bruce’a Wayne’a, jak i o potencjalnym wcieleniu w Poison Ivy.

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson

Czarna Wdowa zagra w Batmanie 2

Dla Johansson to kolejny etap intensywnej kariery blockbusterowej. W ostatnich dwóch latach zasiliła już obsady Jurassic World. Niedawno pisaliśmy także o tym, że aktorka ma zagrać w nowym Egzorcyście. Co ciekawe, niedawno zadebiutowała też jako reżyserka filmem Eleanor the Great, pokazanym premierowo w Cannes. Po latach występów w MCU aktorka stała się też jedną z najbardziej dochodowych gwiazd w historii Hollywood. Wątek Czarnej Wdowy został zakończony lata temu, dlatego aktorka nie widzi przeszkód, by przejść do konkurencji.

Wiadomo już, że zdjęcia do Batmana 2 ruszą na początku 2026 roku. Robert Pattinson ponownie wcieli się w Mrocznego Rycerza, a do swoich ról powrócą także Colin Farrell (Pingwin), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (komisarz Gordon) oraz Barry Keoghan jako Joker. W sieci od miesięcy spekuluje się o nowym przeciwniku Batmana, którym mógłby być Amadeusz Arkham, wspomina się także o Trybunale Sów. Nic jednak nie zostało potwierdzone. Udział w filmie Johansson może wiązać się z tym, że aktorka wcieli się w sympatię głównego bohatera pokroju Vicky Vale, czy Julie Madison. Ale równie żywe są przypuszczenia o ewentualnym wykorzystaniu aktorki w roli Pameli Isley, znanej jako Poison Ivy.

Na razie pewne jest jedynie to, że Matt Reeves pozostaje reżyserem projektu ponownie współpracując z operatorem Erikiem Messerschmidtem. Premiera filmu została zaplanowana na 1 października 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/3/scarlett-johansson-in-talks-for-the-batman-part-ii

Popkultura
Scarlett Johansson
DC
Batman
Batman 2
Matt Reeves
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 12:43

Widziałbym ją jako Catwoman, chociaż na to szanse zapewne są marne.

Obstawiam też że gdyby jako Poison Ivy obsadzili Mayę Thurman-Hawke to fani oszaleliby ze szczęścia.




