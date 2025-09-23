Superman 2 wprowadzi potężnego przeciwnika. James Gunn zapowiedział wielkiego nemezis Człowieka ze stali

Brainiac głównym złoczyńcom z Superman: Man of Tomorrow?
Niektórzy widzą w ilustracji jedynie aluzję do inteligencji Lexa Luthora lub zestawienie ludzkiej fizjologii z obcym pochodzeniem Kal-Ela. Jednak dla części fanów wskazówka jest oczywista. Brainiac od dawna uchodzi za jednego z najpotężniejszych i najciekawszych złoczyńców w historii komiksów DC, a jego filmowy debiut mógłby stać się przełomowym momentem w nowym uniwersum.
W Man of Tomorrow sam Luthor ma otrzymać charakterystyczny zielono-fioletowy pancerz bojowy znany z kart komiksów. Obok niego na ekranie zobaczymy także Lois Lane, Hawkgirl, Supergirl czy Peacemakera, co sugeruje, że film będzie jednym z kluczowych elementów tzw. „Superman Saga” tworzonej przez Gunna.
Fani od lat czekają na pełnoprawny występ Brainiaca na wielkim ekranie. Postać pojawiała się wcześniej w serialach telewizyjnych, takich jak Tajemnice Smallville czy Krypton, jednak żadna z tych interpretacji nie oddała w pełni potencjału jednego z najgroźniejszych przeciwników Człowieka ze Stali.
W komiksach Brainiac to obcy android z planety Colu, dysponujący tzw. dwunastopoziomowym intelektem. Jego obsesją jest gromadzenie wiedzy ze wszystkich zakątków kosmosu. Zasłynął między innymi skurczeniem i uwięzieniem w butelkach całych miast, w tym Kandoru z Kryptonu.
Potęga Brainiaca nie ogranicza się jednak wyłącznie do inteligencji. Dysponuje zdolnością manipulowania technologią, a także zmiany kształtu. Niejednokrotnie mierzył się z całą Ligą Sprawiedliwości, traktując cywilizacje jako materiał badawczy, który można poświęcić w imię nauki. Brak empatii i nieustępliwe dążenie do poszerzania wiedzy sprawiły, że na trwałe zapisał się w historii jako jeden z największych złoczyńców w mitologii DC.
