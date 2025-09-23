Superman 2 wprowadzi potężnego przeciwnika. James Gunn zapowiedział wielkiego nemezis Człowieka ze stali

W tym starciu Clark Kent może połączyć siły z samym Lexem Luthorem.

James Gunn opublikował w mediach społecznościowych pierwsze spojrzenie na scenariusz Superman: Man of Tomorrow, czyli drugiej części serii, która została zapowiedziana zaledwie na początku bieżącego miesiąca. Wśród fanów natychmiast wybuchła fala spekulacji, gdyż materiał zawierał grafikę przedstawiającą starą medyczną ilustrację ludzkiej głowy. Ten nietypowy wybór wielu obserwatorów odebrało jako sugestię, a być może wręcz potwierdzenie, że w filmie zadebiutuje Brainiac. Brainiac głównym złoczyńcom z Superman: Man of Tomorrow? Niektórzy widzą w ilustracji jedynie aluzję do inteligencji Lexa Luthora lub zestawienie ludzkiej fizjologii z obcym pochodzeniem Kal-Ela. Jednak dla części fanów wskazówka jest oczywista. Brainiac od dawna uchodzi za jednego z najpotężniejszych i najciekawszych złoczyńców w historii komiksów DC, a jego filmowy debiut mógłby stać się przełomowym momentem w nowym uniwersum.

W Man of Tomorrow sam Luthor ma otrzymać charakterystyczny zielono-fioletowy pancerz bojowy znany z kart komiksów. Obok niego na ekranie zobaczymy także Lois Lane, Hawkgirl, Supergirl czy Peacemakera, co sugeruje, że film będzie jednym z kluczowych elementów tzw. „Superman Saga” tworzonej przez Gunna. Wczytywanie ramki mediów.

Fani od lat czekają na pełnoprawny występ Brainiaca na wielkim ekranie. Postać pojawiała się wcześniej w serialach telewizyjnych, takich jak Tajemnice Smallville czy Krypton, jednak żadna z tych interpretacji nie oddała w pełni potencjału jednego z najgroźniejszych przeciwników Człowieka ze Stali. W komiksach Brainiac to obcy android z planety Colu, dysponujący tzw. dwunastopoziomowym intelektem. Jego obsesją jest gromadzenie wiedzy ze wszystkich zakątków kosmosu. Zasłynął między innymi skurczeniem i uwięzieniem w butelkach całych miast, w tym Kandoru z Kryptonu. Potęga Brainiaca nie ogranicza się jednak wyłącznie do inteligencji. Dysponuje zdolnością manipulowania technologią, a także zmiany kształtu. Niejednokrotnie mierzył się z całą Ligą Sprawiedliwości, traktując cywilizacje jako materiał badawczy, który można poświęcić w imię nauki. Brak empatii i nieustępliwe dążenie do poszerzania wiedzy sprawiły, że na trwałe zapisał się w historii jako jeden z największych złoczyńców w mitologii DC.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.