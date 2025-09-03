Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman 2 zapowiedziany. Ujawniono oficjalny tytuł, a na premierę nie będziemy musieli długo czekać

Radosław Krajewski
2025/09/03 19:25
Udostępniono również pierwszą grafikę, która zdradza szczegóły filmu dotyczące udziału słynnego złoczyńcy.

James Gunn nie zwalnia tempa i zapowiada kolejny rozdział w swojej opowieści o Człowieku ze Stali. Reżyser ujawnił, że film Superman: Man of Tomorrow trafi na ekrany 9 lipca 2027 roku.

Superman
Superman

Superman: Man of Tomorrow z pierwszą grafiką i datą premiery

Zapowiedź została zilustrowana rysunkiem autorstwa Jima Lee, szefa DC. Na grafice widzimy Supermana z uśmiechem na twarzy, trzymającego śrubokręt, podczas gdy opiera się o masywną zbroję Lexa Luthora w charakterystycznych zielono-fioletowych barwach. Ten mechaniczny pancerz od dekad jest elementem komiksowego dziedzictwa postaci, pojawiał się też w animacjach, lecz nigdy wcześniej nie pojawił się aktorskiej wersji.

Wczytywanie ramki mediów.

James Gunn od kilku tygodni podsycał atmosferę wokół nowego projektu, sugerując, że nie będzie to prosta kontynuacja jego tegorocznego Supermana, lecz film pozostający w ścisłym związku z wydarzeniami tamtej produkcji. W rozmowie z The Hollywood Reporter podczas premiery serialu Peacemaker twórca wyjaśnił:

Skończyłem już treatment do kolejnej historii, którą nazywam Sagą Supermana. Pracuję nad tym i mam nadzieję, że produkcja ruszy szybciej, niż można by się spodziewać.

GramTV przedstawia:

Fabuła pozostaje tajemnicą. Wiele osób przypomina jednak, że w 2020 roku ukazała się animacja o tym samym tytule, w której pojawił się Lobo. Co ciekawe, antybohatera w nadchodzącej Supergirl zagra Jason Momoa. Animacja czerpała inspirację z komiksowej miniserii Superman: Birthright z 2003 roku, będącej nowoczesną interpretacją genezy bohatera.

Plan wydawniczy DC Studios na najbliższe lata wygląda intrygująco. 26 czerwca 2026 roku na ekrany trafi Supergirl w reżyserii Craiga Gillespiego, a niespełna trzy miesiące później, 11 września, premierę będzie miał horror Clayface w reżyserii Jamesa Watkinsa.

Superman, poprzedni film Gunna, zdobył bardzo dobre recenzje i zarobił 611,6 mln dolarów na całym świecie, co uczyniło go najbardziej dochodową adaptacją komiksu w tym roku. Film wprowadził również wielu nowych bohaterów do kinowego uniwersum DC, w tym Guy’a Gardnera, Mistera Terrifica i Hawkgirl.

Warto przypomnieć, że Superman już pod koniec września trafi do oferty HBO Max. Obecnie film dostępny jest w serwisach VOD.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/man-of-tomororw-super-man-movie-1236350987/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

