Tak wyglądałaby bohaterka DC gdyby zagrała ją Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, która w ostatnich miesiącach była w ogniu licznych kontrowersji, wciąż pozostaje jedną z ulubienic fanów. Sympatię publiczności widać szczególnie teraz, gdy coraz głośniej mówi się o jej ewentualnym występie w filmach z uniwersum DC. Fani nie tylko widzą ją w superbohaterskiej roli – oni już tworzą projekcje i fanarty, w których aktorka wciela się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek komiksowego świata.

Sydney Sweeney jako Power Girl? Tego chcieliby fani

Najnowsza fala entuzjazmu wokół Sweeney wybuchła po tym, jak w sieci pojawił się fanart przedstawiający ją jako Power Girl – alternatywną wersję Supergirl z Ziemi-2. Na platformie X, użytkownik @21xfour opublikował grafikę, na której aktorka ma nieco gęstsze, falowane blond włosy i klasyczny kostium Power Girl: czerwono-biało-niebieską kolorystykę, charakterystyczny otwór na klatce piersiowej i czerwoną pelerynę. Natychmiast rozpaliło to wyobraźnię fanów DC.