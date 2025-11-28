Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wyglądałaby bohaterka DC gdyby zagrała ją Sydney Sweeney

Jakub Piwoński
2025/11/28 18:00
0
0

Fani marzą o tym, by aktora wcieliła się w tę postać.

Sydney Sweeney, która w ostatnich miesiącach była w ogniu licznych kontrowersji, wciąż pozostaje jedną z ulubienic fanów. Sympatię publiczności widać szczególnie teraz, gdy coraz głośniej mówi się o jej ewentualnym występie w filmach z uniwersum DC. Fani nie tylko widzą ją w superbohaterskiej roli – oni już tworzą projekcje i fanarty, w których aktorka wciela się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek komiksowego świata.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney jako Power Girl? Tego chcieliby fani

Najnowsza fala entuzjazmu wokół Sweeney wybuchła po tym, jak w sieci pojawił się fanart przedstawiający ją jako Power Girl – alternatywną wersję Supergirl z Ziemi-2. Na platformie X, użytkownik @21xfour opublikował grafikę, na której aktorka ma nieco gęstsze, falowane blond włosy i klasyczny kostium Power Girl: czerwono-biało-niebieską kolorystykę, charakterystyczny otwór na klatce piersiowej i czerwoną pelerynę. Natychmiast rozpaliło to wyobraźnię fanów DC.

Sweeney od dawna uchodzi za popularny „fancast” dla wielu postaci uniwersum DC. Dotąd żaden projekt oficjalnie jej nie przypisano, ale DCU Jamesa Gunna dopiero rusza w pełni, więc czasu na obsadzenie roli idealnej dla aktorki nie brakuje. Tym bardziej że Sweeney wciąż pracuje nad kolejnymi filmami, a już wkrótce zobaczymy ją w thrillerze Pomoc domowa (premiera 1 stycznia 2026).

GramTV przedstawia:

Choć Madame Web okazało się porażką finansową, fani nie zapomnieli o tym, jak dobrze Sweeney prezentowała się w kostiumie Spider-Woman. Co więcej, niektórzy wskazują, że obsadzenie Power Girl inną aktorką niż Milly Alcock (obecną Supergirl w DCU) mogłoby wyjść całemu uniwersum na dobre – pozwoliłoby uniknąć wrażenia, że multiwersum ogranicza się do kilku nazwisk grających swoje alternatywne wersje. Co myślicie o tym pomyśle oraz o projekcie fana dostępnym na X?

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://screenrant.com/sydney-sweeney-power-girl-james-gunn-dc-universe-art/

Tagi:

Popkultura
fanowski projekt
DC
DC Studios
DC Comics
Sydney Sweeney
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112