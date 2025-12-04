Rycerz Siedmiu Królestw w ostatecznym zwiastunie. Nowa opowieść z Gry o Tron wygląda na wielki hit

Po dłuższej przerwie powracamy do Westeros. Niedawno HBO ogłosiło zamówienie na nowe sezony seriali z Gry o Tron i nawet Rycerz Siedmiu Królestw, jeszcze przed swoją oficjalną premierą, otrzymał zielone światło na realizację kolejnych odcinków, które już znajdują się w przygotowaniu. Dla HBO to jedna z najważniejszych premier przyszłego roku i właśnie do sieci trafił nowy i zarazem ostateczny zwiastun nadchodzącego serialu. Rycerz Siedmiu Królestw ma szansę zmazać plamę po mało udanym drugim sezonie Rodu smoka i zaprezentować mało znaną do tej pory historię rodu Targaryenów. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Rycerz Siedmiu Królestw – ostateczny zwiastun nowego serialu z Gry o Tron

Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.