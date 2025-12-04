Zaloguj się lub Zarejestruj

Rycerz Siedmiu Królestw w ostatecznym zwiastunie. Nowa opowieść z Gry o Tron wygląda na wielki hit

Radosław Krajewski
2025/12/04 22:30
Prezentuje się to zdecydowanie lepiej od drugiego sezonu Rodu smoka.

Po dłuższej przerwie powracamy do Westeros. Niedawno HBO ogłosiło zamówienie na nowe sezony seriali z Gry o Tron i nawet Rycerz Siedmiu Królestw, jeszcze przed swoją oficjalną premierą, otrzymał zielone światło na realizację kolejnych odcinków, które już znajdują się w przygotowaniu. Dla HBO to jedna z najważniejszych premier przyszłego roku i właśnie do sieci trafił nowy i zarazem ostateczny zwiastun nadchodzącego serialu. Rycerz Siedmiu Królestw ma szansę zmazać plamę po mało udanym drugim sezonie Rodu smoka i zaprezentować mało znaną do tej pory historię rodu Targaryenów. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw

Rycerz Siedmiu Królestw – ostateczny zwiastun nowego serialu z Gry o Tron

Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.

Produkcja powstała na podstawie noweli George’a R.R. Martina z cyklu Opowieści z Siedmiu Królestw, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelników. W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka.

W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb.

Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris.

Przypomnijmy, że premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw

Popkultura
George R.R. Martin
ekranizacja
Gra o tron
HBO
HBO Max
streaming
fantasy
serial
A Knight of the Seven Kingdoms
Rycerz Siedmiu Królestw
O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
