Wielki hit HBO Max powraca. Podano termin premiery i ujawniono zaskakujący zwrot akcji

Fani długo musieli czekać na nowy sezon tej produkcji.

Po latach oczekiwań fani Euforii wreszcie otrzymali konkretny termin premiery powrotu głośnego serialu. Trzeci sezon zadebiutuje w HBO w kwietniu, kończąc ponad czteroletnią przerwę od finału poprzedniej odsłony. W międzyczasie wielu widzów żartowało, że zdążyliby już ukończyć „liceum Euforii”, jednak już wkrótce znów powrócą do pełnego chaosu i emocji świata stworzonego przez Sama Levinsona. Euforia – pierwsze szczegóły i termin premiery Podczas prezentacji HBO Max w Londynie Sam Levinson pokazał pierwszy materiał z nowych odcinków i ujawnił, gdzie znajdują się bohaterowie po kilkuletnim przeskoku czasowym. Twórca wyjaśnił, że akcja startuje pięć lat po wydarzeniach drugiego sezonu, co pozwala na naturalne odcięcie się od szkolnych realiów i wejście w dorosłość postaci.

Pięć lat wydało nam się odpowiednim momentem. Gdyby poszli na studia, to w tym momencie by je skończyli. Reżyser ujawnił, że nowy rozdział dla Rue rozpoczyna się na południu Meksyku. Bohaterka jest zadłużona u Laurie i desperacko szuka sposobów na wyjście z kłopotów. Zaczynamy z Rue na południu granicy, zadłużoną u Laurie, szukającą bardzo kreatywnych metod spłaty. Nie zabraknie także wątków Cassie i Nate’a. Okazuje się, że para zamieszkała na przedmieściach i przygotowuje się do ślubu, choć Cassie wpadła w obsesję na punkcie mediów społecznościowych i zazdrości życia dawnych znajomych ze szkoły. Cassie mieszka na przedmieściach z Nate’em. Są zaręczeni. Jest bardzo uzależniona od mediów społecznościowych i pełna zazdrości o to, jak wielkie wydają się życia jej dawnych rówieśników. Uważam, że to nasz najlepszy sezon. I mogę potwierdzić, że Cassie i Nate naprawdę biorą ślub. Obiecuję, że będzie to noc, której widzowie nie zapomną.

Nowe odcinki pokażą także dalsze losy Jules, Maddy i Lexi. Scenarzysta zaznaczył: Jules jest w szkole artystycznej i bardzo stresuje się perspektywą kariery malarki, unikając odpowiedzialności jak tylko może. Maddy pracuje w Hollywood w agencji talentów, a Lexi jest asystentką showrunnerki granej przez Sharon Stone. Ona jest absolutnie czarująca i prawdziwie ikoniczna. W trzecim sezonie zobaczymy również wiele nowych postaci, a obsada znacząco się powiększy. Zabraknie natomiast kilku znanych bohaterów. Storm Reid potwierdziła już, że jej postać, Gia, nie pojawi się w nadchodzących odcinkach. W serialu nie zobaczymy również Barbie Ferreiry, która opuściła produkcję w 2022 roku, ani Augusta Clouda, odtwórcy roli Fezca, który zmarł w 2023 roku w wieku 25 lat. Produkcja powróci z szeroką obsadą, łącząc gwiazdy pierwszych dwóch sezonów z nowymi nazwiskami. Na ekranie ponownie zobaczymy: Zendayę, Hunter Schafer, Jacoba Elordiego, Sydney Sweeney, Erica Dane’a, Colmana Domingo, Alexę Demie, Maude Apatow, Chloe Cherry, Dominica Fike’a i Nika King. W trzecim sezonie pojawi się także imponująca lista debiutantów, wśród których znaleźli się między innymi: Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler oraz Eli Roth.

