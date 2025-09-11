Superman wielkim sukcesem na streamingu. Film już zarobił grube miliony

Superman zarobił w kinach na całym świecie ponad 614 milionów dolarów, co według Warner Bros. przełożyło się na 125 mln dolarów czystego zysku, to najnowsza produkcja DC Studios bardzo dobrze radzi sobie również na streamingu. Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Samba TV, produkcja DC Studios w zaledwie trzy dni od premiery w wersji cyfrowej trafiła do aż 527 tysięcy amerykańskich gospodarstw domowych.
Superman – film mógł zarobić kolejne dziesiątki milionów w serwisach VOD
Według danych opublikowanych przez Samba TV, żaden inny film 2025 roku nie osiągnął tak dobrego wyniku w tak krótkim czasie. Dla porównania, Minecraft: Film potrzebował sześciu dni, by dotrzeć do 471 tysięcy gospodarstw, a Mission: Impossible - The Final Reckoning osiągnął 618 tysięcy dopiero po sześciu dniach od cyfrowej premiery.
To wynik, który pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się najnowszy film o Człowieku ze Stali – podkreślają analitycy z Samba TV.
Cena cyfrowej kopii Supermana w Stanach Zjednoczonych wynosi około 30 dolarów, co oznacza, że Warner Bros. Discovery mogło w zaledwie kilka dni wygenerować dziesiątki milionów dolarów dodatkowych przychodów. Analitycy szacują, że jeśli film został kupiony już przez około 1,3 miliona gospodarstw domowych, to tylko w USA mógł przynieść ponad 40 milionów dolarów zysku z samej sprzedaży cyfrowej.
Te wyniki mogą znacząco zrekompensować wyhamowanie kinowego rozpędu, do którego doszło po uruchomieniu sprzedaży cyfrowej wersji filmu – zauważają eksperci.
GramTV przedstawia:
DC Studios potwierdziło już, że w planach jest kontynuacja filmu zatytułowana Man of Tomorrow.W obsadzie mają powrócić David Corenswet jako Superman oraz Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Nowy rozdział filmowego uniwersum DC w reżyserii Jamesa Gunna zapowiada się więc na jeden z najważniejszych projektów superbohaterskich nadchodzących lat.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!