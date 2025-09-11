Superman wielkim sukcesem na streamingu. Film już zarobił grube miliony

Superman zarobił w kinach na całym świecie ponad 614 milionów dolarów, co według Warner Bros. przełożyło się na 125 mln dolarów czystego zysku, to najnowsza produkcja DC Studios bardzo dobrze radzi sobie również na streamingu. Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Samba TV, produkcja DC Studios w zaledwie trzy dni od premiery w wersji cyfrowej trafiła do aż 527 tysięcy amerykańskich gospodarstw domowych.

Superman – film mógł zarobić kolejne dziesiątki milionów w serwisach VOD

Według danych opublikowanych przez Samba TV, żaden inny film 2025 roku nie osiągnął tak dobrego wyniku w tak krótkim czasie. Dla porównania, Minecraft: Film potrzebował sześciu dni, by dotrzeć do 471 tysięcy gospodarstw, a Mission: Impossible - The Final Reckoning osiągnął 618 tysięcy dopiero po sześciu dniach od cyfrowej premiery.