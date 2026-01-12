Tak dba się o zespół. Studio odpowiedzialne za Stellar Blade po raz kolejny nagradza pracowników

Shift Up pokazuje, jak wygląda prawdziwe docenianie deweloperów.
Południowokoreańska firma Shift Up, mająca swoją główną siedzibę w Seulu, po raz kolejny udowodniła, że dbanie o wysokie zadowolenie personelu jest dla niej priorytetem. Z okazji rozpoczęcia nowego roku zarząd zdecydował o obdarowaniu około trzystu zatrudnionych osób kosztownymi prezentami. Każdy członek personelu otrzymał indywidualny bonus w gotówce wynoszący pięć milionów wonów, co stanowi równowartość około 3400 dolarów.
Twórcy Stellar Blade stawiają na ludzi i rozdają kosztowne nagrody
Na tym jednak nie zakończyły się niespodzianki, gdyż w ręce pracowników trafiły również nowoczesne urządzenia marki Apple, a konkretnie zegarek Apple Watch oraz słuchawki z serii AirPods Max. Szacuje się, że łączna wartość podarunków przypadająca na jedną osobę znacząco przekroczyła pułap czterech tysięcy dolarów.
Opisywany gest nie stanowi odosobnionego przypadku, lecz jest elementem stałej polityki kadrowej prowadzonej przez prezesa studia, Kima Hyung Tae. Na początku 2023 roku zespół został obdarowany smartfonami iPhone czternaście, a rok później każda osoba otrzymała kartę przedpłaconą z kwotą dziesięciu milionów wonów. Kolejne etapy działalności przynosiły następne dowody uznania, wśród których znalazły się konsole PlayStation 5 Pro oraz dodatkowe środki pieniężne.
