Tak dba się o zespół. Studio odpowiedzialne za Stellar Blade po raz kolejny nagradza pracowników

Południowokoreańska firma Shift Up, mająca swoją główną siedzibę w Seulu, po raz kolejny udowodniła, że dbanie o wysokie zadowolenie personelu jest dla niej priorytetem. Z okazji rozpoczęcia nowego roku zarząd zdecydował o obdarowaniu około trzystu zatrudnionych osób kosztownymi prezentami. Każdy członek personelu otrzymał indywidualny bonus w gotówce wynoszący pięć milionów wonów, co stanowi równowartość około 3400 dolarów.

Twórcy Stellar Blade stawiają na ludzi i rozdają kosztowne nagrody

Na tym jednak nie zakończyły się niespodzianki, gdyż w ręce pracowników trafiły również nowoczesne urządzenia marki Apple, a konkretnie zegarek Apple Watch oraz słuchawki z serii AirPods Max. Szacuje się, że łączna wartość podarunków przypadająca na jedną osobę znacząco przekroczyła pułap czterech tysięcy dolarów.