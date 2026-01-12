Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak dba się o zespół. Studio odpowiedzialne za Stellar Blade po raz kolejny nagradza pracowników

Patrycja Pietrowska
2026/01/12 18:30
0
0

Shift Up pokazuje, jak wygląda prawdziwe docenianie deweloperów.

Południowokoreańska firma Shift Up, mająca swoją główną siedzibę w Seulu, po raz kolejny udowodniła, że dbanie o wysokie zadowolenie personelu jest dla niej priorytetem. Z okazji rozpoczęcia nowego roku zarząd zdecydował o obdarowaniu około trzystu zatrudnionych osób kosztownymi prezentami. Każdy członek personelu otrzymał indywidualny bonus w gotówce wynoszący pięć milionów wonów, co stanowi równowartość około 3400 dolarów.

Stellar Blade
Stellar Blade

Twórcy Stellar Blade stawiają na ludzi i rozdają kosztowne nagrody

Na tym jednak nie zakończyły się niespodzianki, gdyż w ręce pracowników trafiły również nowoczesne urządzenia marki Apple, a konkretnie zegarek Apple Watch oraz słuchawki z serii AirPods Max. Szacuje się, że łączna wartość podarunków przypadająca na jedną osobę znacząco przekroczyła pułap czterech tysięcy dolarów.

Opisywany gest nie stanowi odosobnionego przypadku, lecz jest elementem stałej polityki kadrowej prowadzonej przez prezesa studia, Kima Hyung Tae. Na początku 2023 roku zespół został obdarowany smartfonami iPhone czternaście, a rok później każda osoba otrzymała kartę przedpłaconą z kwotą dziesięciu milionów wonów. Kolejne etapy działalności przynosiły następne dowody uznania, wśród których znalazły się konsole PlayStation 5 Pro oraz dodatkowe środki pieniężne.

GramTV przedstawia:

Wyjątkowym momentem było też świętowanie sukcesu rynkowego gry Stellar Blade, która trafiła do ponad trzech milionów nabywców. Z tej okazji w czerwcu 2025 roku wszyscy deweloperzy odebrali nową generację sprzętu od Nintendo. Te hojne gratyfikacje stały się znakiem rozpoznawczym Shift Up na tle globalnej konkurencji,.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade zadebiutowało 26 kwietnia 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Stellar Blade - NieR: Automata w sosie z soulslike.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/stellar-blade-studio-shift-up-has-gifted-all-its-staff-3500-airpods-max-and-an-apple-watch/

Tagi:

News
Apple
nagrody
branża gier
branża growa
Stellar Blade
Shift Up
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112