Sony przestanie wydawać ekskluzywne gry single-player na PC? Wolverine może nigdy nie trafić na komputery

A także inne tytuły, w tym God of War, kolejny Horizon, czy Spider-Man.

Strategia wydawnicza Sony Interactive Entertainment może w najbliższym czasie ulec istotnej zmianie. Według najnowszych doniesień PlayStation rozważa ograniczenie premier swoich dużych, fabularnych produkcji na komputerach osobistych. Jeśli te informacje się potwierdzą, oznaczałoby to powrót do konsolowej ekskluzywności. Sony przestanie wydawać swoje jednoosobowe gry na PC? Temat pojawił się podczas jednego z odcinków Triple Click Podcast prowadzonego przez branżowych dziennikarzy. W trakcie rozmowy Jason Schreier zasugerował, że Sony może zmieniać podejście do rynku PC. Z jego wypowiedzi wynika, że japońska firma może skupić się na udostępnianiu na komputerach przede wszystkim projektów nastawionych na model gry-usługi, natomiast klasyczne, rozbudowane gry jednoosobowe miałyby pozostać domeną konsol.

Wydaje mi się, że ich strategia wygląda tak, że gry-usługi trafią na PC, ale mam wrażenie, że wycofują się z przenoszenia na komputery swoich typowo konsolowych, tradycyjnych gier dla pojedynczego gracza – powiedział dziennikarz. W tym kontekście padł przykład nadchodzącej produkcji Marvela. Schreier stwierdził, że wcale nie zdziwiłby się, gdyby Marvel’s Wolverine, który ostatnio otrzymał oficjalną datę premiery, nigdy nie doczekał się wersji pecetowej. A nawet jeśli do tego dojdzie, może to nastąpić dopiero po długim czasie od premiery na konsoli. Nie byłbym zaskoczony, gdyby Marvel’s Wolverine nigdy nie trafiło na PC. A nawet jeśli ostatecznie się tam pojawi, gracze prawdopodobnie zrozumieją, że aby zagrać w tę produkcję, potrzebna jest konsola PlayStation, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości – dodał. Dziennikarz przyznał również, że nie ma pewności, jak duży sukces odniosły dotychczasowe porty gier PlayStation na komputery osobiste. W jego ocenie możliwe jest, że wyniki nie spełniły oczekiwań firmy.

Zapytany o to, dlaczego Sony miałoby cofać się z obranej wcześniej drogi i jakie konsekwencje mogłoby to przynieść, Schreier zwrócił uwagę na fakt, że premiery na PC i tak nigdy nie odbywały się równolegle z debiutem na konsolach. Wydania pecetowe zawsze były spóźnione na imprezę – skomentował. Dodał również, że jego zdaniem strategia ta nie była od początku szczególnie udana, dlatego ewentualny powrót do mocniejszego ekskluzywnego modelu nie musiałby być dla firmy dużym ciosem. Co istotne, w późniejszej dyskusji internetowej Schreier zaznaczył, że nie są to luźne przypuszczenia. Podkreślił, że czasami pewne informacje pojawiają się w rozmowach publicznych, zanim zdąży on opublikować pełnoprawny materiał na dany temat. Według niego więcej szczegółów powinno zostać ujawnionych w najbliższym czasie. Tym samym Sony może obrać zupełnie inną strategię od Microsoftu. Gdy gry od Xboxa pojawiają się na coraz większą liczbę platform, również na premierę, PlayStation może odciąć swoje ekskluzywne gry od rynku PC. Tym samym, aby zagrać w takie tytuły, jak Marvel’s Wolverine, God of War, Horizon, The Last of Us, czy Marvel’s Spider-Man, potrzebna będzie konsola PlayStation.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.