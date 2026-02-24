Za kilka dni zadebiutuje wyczekiwana kontynuacja hitu science fiction. Aktor podkreśla, że ten potwór to największe zagrożenie w historii serii

To z pewnością jeden z ciekawszych seriali science fiction, którym fani fantastyki mogą zainteresować się w najbliższym czasie. Na Apple Tv wraca Monarch: Dziedzictwo potworów z drugim sezonem. Ujawniony jakiś czas temu zwiastun zapowiada ogromne zagrożenia w świecie kaiju. Widzowie zobaczą m.in. Tytana X, nowego kolosa, który może zachwiać równowagę sił w świecie monstrów. Jak zdradza opis fabuły, poradzenie sobie z tym zagrożeniem może wymagać połączenia sił Godzilli i Konga, co jeszcze mocniej łączy serial z filmowym MonsterVerse.

Kurt Russell o tym, co wyjątkowego zawiera drugi sezon Monarch: Dziedzictwo potworów

Do obsady wracają także Anna Sawai, Kiersey Clemons, Wyatt Russell i Kurt Russell – ten ostatni wraz z synem wciela się w Lee Shawa w różnych okresach jego życia. Kurt Russell udzielił niedawno wywiadu dla Movieweb.com i podkreśla, że w drugim sezonie czeka na bohaterów wiele nowych wyzwań.