Za kilka dni zadebiutuje wyczekiwana kontynuacja hitu science fiction. Aktor podkreśla, że ten potwór to największe zagrożenie w historii serii

Produkcja Apple dedykowana jest fanom Godzilli, Konga i mocnych wrażeń.
To z pewnością jeden z ciekawszych seriali science fiction, którym fani fantastyki mogą zainteresować się w najbliższym czasie. Na Apple Tv wraca Monarch: Dziedzictwo potworów z drugim sezonem. Ujawniony jakiś czas temu zwiastun zapowiada ogromne zagrożenia w świecie kaiju. Widzowie zobaczą m.in. Tytana X, nowego kolosa, który może zachwiać równowagę sił w świecie monstrów. Jak zdradza opis fabuły, poradzenie sobie z tym zagrożeniem może wymagać połączenia sił Godzilli i Konga, co jeszcze mocniej łączy serial z filmowym MonsterVerse.
Kurt Russell o tym, co wyjątkowego zawiera drugi sezon Monarch: Dziedzictwo potworów
Do obsady wracają także Anna Sawai, Kiersey Clemons, Wyatt Russell i Kurt Russell – ten ostatni wraz z synem wciela się w Lee Shawa w różnych okresach jego życia. Kurt Russell udzielił niedawno wywiadu dla Movieweb.com i podkreśla, że w drugim sezonie czeka na bohaterów wiele nowych wyzwań.
Myślę, że przede wszystkim stara się zrozumieć punkt widzenia, który ma zwłaszcza Keiko... tak jak Alicja wpadła w króliczą norę w pierwszym roku, w drugim [Keiko] wychodzi, a on jest w stanie wrócić. A wraz z nimi pojawia się coś, co jest nawet gorsze od Konga, albo wygląda i wydaje się być gorsze od Konga i Godzilli. Myślę, że uczy się razem z nimi tego, co może, czyli tego, że są pewne rzeczy w tej sprawie, które musimy spróbować odkryć. Ale myślę, że trzyma się faktu, że w międzyczasie musimy przetrwać. Więc myślę, że chociaż czegoś się nauczył, to jednocześnie uczy czegoś więcej, a mianowicie, że nic z tego nie będzie miało znaczenia, jeśli wszyscy umrzemy.
GramTV przedstawia:
Serial znów będzie przeskakiwać w czasie, odkrywając historię organizacji Monarch. Akcja bardziej współczesna rozgrywa się w 2017 roku, czyli przed wydarzeniami z filmu Godzilla 2: Król potworów z 2019 roku. Fabuła po raz kolejny korzysta z efektu dylatacji czasu – postacie mogą podróżować w przyszłość bez starzenia się, co wprowadza nowe napięcie i ciekawy wątek sci-fi, który MonsterVerse może rozwijać w kolejnych produkcjach.
Drugi sezon Monarch pokaże, jak organizacja i jej bohaterowie radzą sobie z rosnącym zagrożeniem ze strony Tytanów, jednocześnie odkrywając sekrety związane z potężnymi istotami, które mogą zmienić świat. Premiera nowego rozdziału Monarch: Dziedzictwo potworów zaplanowana jest na 27 lutego i zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów gigantów i ich epickich starć.
