TiMi Montreal zamknięte - studio Tencent nie wypuściło ani jednej gry

W branży gier czasami zdarza się, że studio powstaje z wielkimi planami, a jego historia kończy się niemal zanim na dobre ruszy.
Tak właśnie jest w przypadku TiMi Montreal – oddziału chińskiego giganta Tencent, który powstał w 2021 roku z ambitnym celem tworzenia AAA otwartych światów na wiele platform. Właśnie zakończyła się jego historia. TiMi Montreal zamknięto mniej niż pięć lat po jego utworzeniu. Znamienne jest, że studio nie wypuściło ani jednej gry. Plany były wielkie. Studio miało być trzecią, północnoamerykańską filią TiMi Studio Group, obok TiMi Los Angeles i TiMi Seattle. Jego powstanie traktowano jako szansę na rozszerzenie działalności twórców mobilnych hitów takich jak Honor of Kings czy Arena of Valor o produkcje o dużo większym budżecie i globalnym zasięgu. Nic z tego jednak nie wyszło.
Dlaczego studio TiMi Montreal zakończyło działalność?
Mówi się, że TiMi Montreal wydawało się idealnym sposobem na pozyskanie talentów z kanadyjskiej sceny gier, w tym od Ubisoft, znanego z serii Assassin’s Creed. Do zespołu dołączył m.in. Ashraf Ismail, były dyrektor kreatywny Assassin’s Creed Valhalla, który przeszedł do TiMi w 2022 roku po odejściu z Ubisoft w związku z kontrowersjami wokół jego życia prywatnego. Studio miało przyciągnąć także innych doświadczonych twórców otwartych światów, licząc na stworzenie wysokobudżetowych hitów, które konkurowałyby z największymi markami w branży.
Nie ujawniono jednak żadnego projektu, nad którym pracowano. TiMi Montreal nigdy nie ogłosiło gry ani nie podało, czy wspierało inne tytuły w ramach współpracy z zespołami TiMi. Pierwsze sygnały o zamknięciu pojawiły się na LinkedIn pod koniec zeszłego tygodnia, kiedy pracownicy zaczęli dzielić się doświadczeniami z pracy w studiu. Jeden z programistów napisał:
Jestem naprawdę złamany, że publiczność nigdy nie zobaczy tego, co ten zespół był w stanie stworzyć. TiMi Montreal składało się z naprawdę utalentowanych osób i współpraca z nimi była przywilejem. Poziom umiejętności i poświęcenia w tym zespole był czymś wyjątkowym.
GramTV przedstawia:
Jak wskazuje Kotaku.com, zamknięcie TiMi Montreal wpisuje się w szerszy trend ograniczania inwestycji chińskich wydawców w północnoamerykańskie studia. Podobny los spotkał TiMi Los Angeles (Team Kaiju), które zakończyło działalność w 2023 roku. Powodem są wysokie koszty produkcji w USA, ryzyko finansowe oraz coraz mniejsza chęć inwestowania w nowe, kosztowne przedsięwzięcia. O ile planowana ekspansja TiMi w regionie miała pokazać siłę Tencent w tworzeniu gier AAA, rzeczywistość okazała się mniej spektakularna.
TiMi Montreal jest więc przykładem, jak trudne i nieprzewidywalne potrafi być rozwijanie dużych projektów gier w otwartym świecie, nawet przy wsparciu największych graczy na rynku. Mimo że zespół zebrał doświadczenie i umiejętności, które mogły przynieść wysokiej jakości produkcje, rynkowe i finansowe realia przesłoniły kreatywne ambicje. Z kolei gracze nigdy nie poznają tego, nad czym studio faktycznie pracowało.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!