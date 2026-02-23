TiMi Montreal zamknięte - studio Tencent nie wypuściło ani jednej gry

Tak właśnie jest w przypadku TiMi Montreal – oddziału chińskiego giganta Tencent, który powstał w 2021 roku z ambitnym celem tworzenia AAA otwartych światów na wiele platform. Właśnie zakończyła się jego historia. TiMi Montreal zamknięto mniej niż pięć lat po jego utworzeniu. Znamienne jest, że studio nie wypuściło ani jednej gry. Plany były wielkie. Studio miało być trzecią, północnoamerykańską filią TiMi Studio Group, obok TiMi Los Angeles i TiMi Seattle. Jego powstanie traktowano jako szansę na rozszerzenie działalności twórców mobilnych hitów takich jak Honor of Kings czy Arena of Valor o produkcje o dużo większym budżecie i globalnym zasięgu. Nic z tego jednak nie wyszło.

Dlaczego studio TiMi Montreal zakończyło działalność?

Mówi się, że TiMi Montreal wydawało się idealnym sposobem na pozyskanie talentów z kanadyjskiej sceny gier, w tym od Ubisoft, znanego z serii Assassin’s Creed. Do zespołu dołączył m.in. Ashraf Ismail, były dyrektor kreatywny Assassin’s Creed Valhalla, który przeszedł do TiMi w 2022 roku po odejściu z Ubisoft w związku z kontrowersjami wokół jego życia prywatnego. Studio miało przyciągnąć także innych doświadczonych twórców otwartych światów, licząc na stworzenie wysokobudżetowych hitów, które konkurowałyby z największymi markami w branży.