Szybcy i Wściekli 11 w końcu z datą premiery. Ujawniono też tytuł finału serii

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Szybcy i Wściekli 11 utknęli w martwym punkcie. Wygląda jednak na to, że wspomniana produkcja pokonała trudne zakręty i powoli wychodzi na prostą. Vin Diesel ujawnił bowiem dokładną datę premiery finałowej odsłony serii Szybcy i Wściekli.
Vin Diesiel ujawnił datę premiery filmu Szybcy i Wściekli 11
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera filmu Szybcy i Wściekli 11 odbędzie się 17 marca 2028 roku. Ujawniono również, że finałowa odsłona popularnej serii otrzyma podtytuł „Fast Forever”. Reżyserem – podobnie jak w przypadku poprzedniej części – będzie Louis Letterier (dzięki Deadline).
Nikt nie powiedział, że droga będzie łatwa... ale to nasza droga. Droga, która nas ukształtowała i stała się naszym dziedzictwem... A dziedzictwo... trwa wiecznie. 17 marca 2028 roku! FAST FOREVER – napisał Vin Diesel.
W tym miejscu warto dodać, że pierwotnie Szybcy i Wściekli 11 mieli trafić do kin w kwietniu 2025 roku, ale premiera została opóźniona. Vin Diesel sugerował później, że twórcy postarają się zdążyć na 25. rocznicę pierwszego filmu z 2001 roku. Wiemy już jednak, że na finałową odsłonę serii będzie trzeba poczekać znacznie dłużej.
