Szybcy i Wściekli 11 w końcu z datą premiery. Ujawniono też tytuł finału serii

„Nikt nie powiedział, że droga będzie łatwa... ale to nasza droga”.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Szybcy i Wściekli 11 utknęli w martwym punkcie. Wygląda jednak na to, że wspomniana produkcja pokonała trudne zakręty i powoli wychodzi na prostą. Vin Diesel ujawnił bowiem dokładną datę premiery finałowej odsłony serii Szybcy i Wściekli.

Vin Diesiel ujawnił datę premiery filmu Szybcy i Wściekli 11

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera filmu Szybcy i Wściekli 11 odbędzie się 17 marca 2028 roku. Ujawniono również, że finałowa odsłona popularnej serii otrzyma podtytuł „Fast Forever”. Reżyserem – podobnie jak w przypadku poprzedniej części – będzie Louis Letterier (dzięki Deadline).