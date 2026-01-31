Zaloguj się lub Zarejestruj

Szybcy i Wściekli 11 w końcu z datą premiery. Ujawniono też tytuł finału serii

Mikołaj Ciesielski
2026/01/31 09:15
„Nikt nie powiedział, że droga będzie łatwa... ale to nasza droga”.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Szybcy i Wściekli 11 utknęli w martwym punkcie. Wygląda jednak na to, że wspomniana produkcja pokonała trudne zakręty i powoli wychodzi na prostą. Vin Diesel ujawnił bowiem dokładną datę premiery finałowej odsłony serii Szybcy i Wściekli.

Vin Diesel ujawnił datę premiery filmu Szybcy i Wściekli 11
Vin Diesiel ujawnił datę premiery filmu Szybcy i Wściekli 11

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera filmu Szybcy i Wściekli 11 odbędzie się 17 marca 2028 roku. Ujawniono również, że finałowa odsłona popularnej serii otrzyma podtytuł „Fast Forever”. Reżyserem – podobnie jak w przypadku poprzedniej części – będzie Louis Letterier (dzięki Deadline).

Nikt nie powiedział, że droga będzie łatwa... ale to nasza droga. Droga, która nas ukształtowała i stała się naszym dziedzictwem... A dziedzictwo... trwa wiecznie. 17 marca 2028 roku! FAST FOREVER – napisał Vin Diesel.

W tym miejscu warto dodać, że pierwotnie Szybcy i Wściekli 11 mieli trafić do kin w kwietniu 2025 roku, ale premiera została opóźniona. Vin Diesel sugerował później, że twórcy postarają się zdążyć na 25. rocznicę pierwszego filmu z 2001 roku. Wiemy już jednak, że na finałową odsłonę serii będzie trzeba poczekać znacznie dłużej.

Na koniec przypomnijmy, że premiera filmu Szybcy i Wściekli 10 miała miejsce w kwietniu 2023 roku. Ostatnia odsłona serii Szybcy i Wściekli okazała się jednak finansową klapą. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja filmu Szybcy i wściekli 10. Wsteczna jazda na kapciu.

Źródło:https://www.ign.com/articles/fast-and-furious-11-finally-confirmed-with-final-title-and-release-date

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Szybcy i wściekli
Vin Diesel
Universal Pictures
film akcji
Szybcy i wściekli 11
kino akcji
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

