Spider-Man: Całkiem nowy dzień w pierwszym zwiastunie. Nadchodzi nowa era Petera Parkera

Radosław Krajewski
2026/03/18 12:03
Po szumnych zapowiedziach i publikacji krótkich fragmentów filmu Sony i Marvel nareszcie podzieliły się pierwszym zwiastunem z czwartej części Spider-Mana.

Nareszcie doczekaliśmy się obiecanego pierwszego zwiastuna Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Przez ostatnią dobę Sony Pictures i Marvel Studios publikowały krótkie, trwające po dwie sekundy urywki z filmu, na których zaprezentowano najważniejszych bohaterów nadchodzącego widowiska. Mogliśmy zobaczyć Petera Parkera w akcji, Jona Bernthala jako Punishera, nowy obiekt miłosny MJ, czy też pierwsze spojrzenie na Skorpiona. Teraz do sieci trafił pełny zwiastun z czwartej części przygód Spider-Mana z Tomem Hollandem. Materiał zobaczycie poniżej.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – pierwszy zwiastun

Minęły cztery lata od wydarzeń z Bez drogi do domu, a Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym całkowicie samotnie, po tym jak dobrowolnie wymazał siebie z życia i pamięci tych, których kocha.

Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie swojego miasta — jako Spider-Man na pełen etat. Jednak wraz ze wzrostem stawianych mu wymagań narastająca presja wywołuje zaskakującą fizyczną ewolucję, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy tajemniczy nowy schemat przestępstw prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musiał się zmierzyć – czytamy w oficjalnym opisie.

Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz przygotowali powracający autorzy serii o Spider-Manie, Chris McKenna i Erik Sommers.

W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Spider Man, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Zendaya jako MJ, Sadie Sink, Michael Mando jako Scorpion, Tramell Tillman, Marvin Jones III jako Tombstone, Jacob Batalon jako Ned Leeds oraz Liza Colón-Zayas. W filmie ma również powrócić Florence Pugh jako Yelena Belova.

Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca tego roku.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

