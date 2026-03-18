Spider-Man: Całkiem nowy dzień w pierwszym zwiastunie. Nadchodzi nowa era Petera Parkera

Nareszcie doczekaliśmy się obiecanego pierwszego zwiastuna Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Przez ostatnią dobę Sony Pictures i Marvel Studios publikowały krótkie, trwające po dwie sekundy urywki z filmu, na których zaprezentowano najważniejszych bohaterów nadchodzącego widowiska. Mogliśmy zobaczyć Petera Parkera w akcji, Jona Bernthala jako Punishera, nowy obiekt miłosny MJ, czy też pierwsze spojrzenie na Skorpiona. Teraz do sieci trafił pełny zwiastun z czwartej części przygód Spider-Mana z Tomem Hollandem. Materiał zobaczycie poniżej.

Minęły cztery lata od wydarzeń z Bez drogi do domu, a Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym całkowicie samotnie, po tym jak dobrowolnie wymazał siebie z życia i pamięci tych, których kocha.

Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie swojego miasta — jako Spider-Man na pełen etat. Jednak wraz ze wzrostem stawianych mu wymagań narastająca presja wywołuje zaskakującą fizyczną ewolucję, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy tajemniczy nowy schemat przestępstw prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musiał się zmierzyć – czytamy w oficjalnym opisie.