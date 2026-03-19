Disney stawia na pewniaki. Lilo & Stitch 2 oraz Iniemamocni 3 otrzymały daty premier

Podczas corocznego spotkania akcjonariuszy, Disney potwierdził że sequel aktorskiego Lilo & Stitch trafi do kin już niedługo. Podobnie zapowiedziano datę premiery Iniemamocnych 3.
To ogłoszenie nie jest wyłącznie porządkowaniem kalendarza, lecz również wyraźnym sygnałem, że studio coraz mocniej buduje swoją przyszłość wokół marek, które nie muszą nikomu tłumaczyć swojej wartości.
Ten ruch jest o tyle logiczny, co symptomatyczny. Hollywood coraz rzadziej pyta dziś „co nowego możemy opowiedzieć?”, a częściej „co znanego możemy opowiedzieć jeszcze raz, tylko w większym formacie?”. I właśnie w tym tkwi puenta tego ogłoszenia – Disney nie tylko planuje premiery na 2028 rok, ale próbuje również zarezerwować dla siebie emocjonalny kredyt widzów, którzy już wiedzą, czym jest magia tych marek.