Disney stawia na pewniaki. Lilo & Stitch 2 oraz Iniemamocni 3 otrzymały daty premier

To ogłoszenie nie jest wyłącznie porządkowaniem kalendarza, lecz również wyraźnym sygnałem, że studio coraz mocniej buduje swoją przyszłość wokół marek, które nie muszą nikomu tłumaczyć swojej wartości.

W przypadku Lilo & Stitch logika jest brutalnie prosta: ubiegłoroczny live-action okazał się gigantycznym sukcesem i według doniesień branżowych, jego globalny przychód przekroczył 1 miliard dolarów globalnie. To niemal automatycznie zamieniło kolejną odsłonę w decyzję nie tyle kreatywną, co wręcz zobowiązanie biznesowe. Z kolei zaś Iniemamocni 3 już od dawna figurowali jako jeden z najbardziej oczekiwanych projektów Pixara – a teraz otrzymali konkretną datę kinowej premiery po wcześniejszych przetasowaniach w planie wydawniczym.

Disney Enterprises Inc.

Sequel aktorskiego „Lilo & Stitch” trafi do kin 26 maja 2028 roku, a „Iniemamocni 3” pojawią się 16 czerwca 2028 roku

W szerszej perspektywie Disney robi to, co największe studia robią obecnie najczęściej: ogranicza ryzyko i przesuwa ciężar na franczyzy o niemal pewnym potencjale frekwencyjnym. Dwa duże tytuły rozdzielone niespełna trzema tygodniami sugerują próbę przejęcia letniego box office’u w sposób maksymalnie kontrolowany, bez oddawania pola konkurencji i testowania cierpliwości widza nowymi markami, które musiałyby dopiero zapracować na zaufanie.

