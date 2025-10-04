Co w rodzinie, to nie zginie? A jednak – Szybcy i wściekli 11 w martwym punkcie

Wielka saga Szybcy i wściekli weszła w okres zawirowań, a fani od kilku lat czekają na jej finał. Pomimo wcześniejszych hucznych zapowiedzi Vin Diesla i studia Universal, przygotowania do kolejnego filmu utknęły w miejscu, a wiele z obiecywanych planów wciąż nie zostało zrealizowanych.

Szybcy i wściekli 11 w martwym punkcie

Według informacji Wall Street Journal, Szybcy i wściekli 11 wciąż nie mają ukończonego scenariusza, data premiery nie jest ustalona, a większość obsady nie podpisała kontraktów. To pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami na ten temat. Universal nie jest pewien, czy w ogóle chce produkować kolejny film – przynajmniej nie bez cięć budżetowych rzędu 150 milionów dolarów w porównaniu z Szybkimi i wściekłymi 10.