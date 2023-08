Szybcy i wściekli 10 to finansowa klapa. Film przyniósł ogromne straty

Szybcy i wściekli 10 nie powtórzyli sukcesu poprzednich odsłon serii, które zaliczyły rekordowe wpływy na całym świecie. Film w Ameryce zarobił tylko 145,9 mln dolarów, co plasuje najnowszą część na dopiero ósmym miejscu wśród najlepiej zarabiających odsłon serii. Gdy amerykańska publiczność zaczęła odwracać się od Vina Diesela i jego „rodziny”, tak reszta świata wciąż chętnie ogląda ich kolejne przygody. Na pozostałych rynkach film zarobił 558,7 mln dolarów, ale aż 139,5 mln dolarów pochodzi z Chin.

Szybcy i wściekli 10 mogą przynieść nawet 150 milionów dolarów straty

Warto pamiętać, że chociaż chińska publiczność dopisała, to z tego państwa studio zarabia zaledwie 20-25% wpływów z biletów z kin. Oznacza to, że chociaż Szybcy i wściekli 10 zarobili w Chinach prawie 140 mln dolarów, to do Universal Pictures trafiło około 30 mln USD.